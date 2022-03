"Na Nový rok jsme byli krátce po 1. hodině ranní cestou operačního důstojníka vyžádáni k agresivní pacientce, která měla během transportu do nemocnice verbálně i fyzicky napadat posádku rychlé záchranné služby. Čtyřiatřicetiletá zjevně podnapilá pacientka se měla během jízdy několikrát odpoutat z nosítek a poté, co ji záchranáři začali uklidňovat, je měla „na oplátku“ začít kopat, škrtit, opakovaně udeřit pěstí a slovně urážet a vyhrožovat usmrcením. Jelikož své agresivní chování stále zintenzivňovala, vyžádali si záchranáři pomoc policistů. Hlídka agresivní ženu zajistila a následně vyzvala k podrobení se dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu, kterou odmítla. Ženu policisté odvezli za asistence rychlé záchranné služby na vyšetření do nemocnice a následně do protialkoholní záchytné stanice," popsala za policisty mluvčí Eliška Majerová.