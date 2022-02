"V pondělí 7. února se na policejní služebnu dostavil 70letý muž, který oznámil, že se pravděpodobně stal obětí podvodu. Na konci ledna mu zavolal obchodník jedné společnosti, který mu sdělil, že má na účtu bitcoiny v hodnotě 25 tisíc dolarů. Kvůli tomu, že bitcoin klesá, mu navrhl peníze vybrat. Aby je mohl získat, bylo potřeba nejprve zaslat co nejvyšší částku. Doporučil mu instalaci programu na vzdálenou správu - Annydesk. Pak přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, fotografii jeho i jeho občanského průkazu. Neznámý obchodník nejprve zadal platbu ve výši 4800 amerických holarů, kterou muž přes ověření klíče potvrdil. Přestože ho z jeho banky upozornili, že transakce je podezřelá a platbu stornovali, muž o pár dní později na základě opětovné komunikace s neznámým obchodníkem, platbu opětně potvrdil. Tentokrát peníze odešly a samozřejmě se do současné doby nevrátily, natož slíbených 25 tisíc dolarů," uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.