Hradec Králové - Roman Pekárek, první poslanec, který během svého mandátu musí za mříže, nastoupil v pondělí do vazební věznice v Hradci Králové.

Roman Pekárek při nástupu do vazební věznice. | Foto: Deník/ Jan Pruška

Přes rameno táhl velkou černou tašku. Jeho tvář byla oproti minulým dobám zarostlá. Ale nejen to se změnilo.

Z Romana Pekárka, dosud poslance parlamentu, je od včerejška mukl. Nastoupil do hradecké vazební věznice – bude si odpykávat pětiletý trest za korupci.

Do vězení nastoupil v poslední možný den. „Dnešek jsem strávil balením. Mám s sebou osobní věci a knížky," popisoval. „Na vězení se nemůžete připravit, zvláště když jsem odsouzený za věci, které jsem nespáchal."

V Hradci ho nyní čeká obvyklá procedura: seznámí se se svými právy i povinnostmi, podstoupí zdravotní prohlídku. Pak bude rozhodnuto, do které věznice se přesune.

„To vše bude trvat zhruba týden," prozradil mluvčí věznice Václav Kárník.

Ten nechtěl konkretizovat, kam by se mohl poslanec přesunout, v úvahu připadá například Odolov u Trutnova či Pardubice. „Ale nemusí jít o východní Čechy," upozornil mluvčí.

Sám poslanec předem nezkoumal, kde by měl trest absolvovat. „Požadavek, do jaké věznice bych chtěl, jsem si nedával. Snad mi dají nějaké informace. Nevím, co mě uvnitř čeká," prohlásil.

Jedna věc mu však jasná je – nechce zmizet z řad poslanců, funkci chce vykonávat i jako vězeň.

„Mandátu se nevzdám," pronesl.

To v současnosti nemusí, kvůli takovému kroku by musela být změněna ústava. „Chtěl bych se účastnit jednání sněmovny, ale pochybuju, že mi to bude umožněno," doplnil Pekárek.

O tomto jeho přání se bude zřejmě jednat, ale jednu věc má jistou: odsouzení poslanci podle platných zákonů nepřijdou o plat ani o náhrady.

Tato skutečnost se však může brzy změnit, ve sněmovně totiž prošel prvním čtením návrh upravující tento fakt. Pokud bude definitivně schválen, odsouzený poslanec nebude peníze dostávat.

Pekárek: Mandátu se nevzdám

Odejít ze sněmovny? S tím na Romana Pekárka nechoďte. „Mandátu se nevzdám," řekl poslanec, který včera nastoupil pětiletý trest za korupci.

Jak bude vaše působení v parlamentu fungovat?

Řešil jsem to s asistenty i dalšími kolegy. Asistenti budou mít nyní mnohem více práce, protože to, co bych načetl já, budou muset udělat oni a zprostředkovat mi to. Rád bych se jednání účastnil, ale pochybuju, že mi to bude umožněno.

Připravil jste se na vstup do vězení?

To jsou otázky. Jak se na to můžete asi připravit, zvláště když jsem odsouzený za věci, které jsem nespáchal. Například porušení pravomoci veřejného činitele jsem se nedopustil, poněvadž jsem tu pravomoc zkrátka neměl.

Budete se odvolávat?

Samozřejmě se odvolám všude, kam to půjde. Myslím si, že není dobře, když takhle soudy soudí. Nespáchal jsem to.