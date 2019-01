Hradec Králové –Své těhotenství nejdřív využívala ke krádežím v pardubických obchodech. A tvrdí, že se dítě už narodilo mrtvé, aby dostala nižší trest.

Dítě porodila do záchodové mísy, mrtvé tělíčko po deseti minutách vytáhla a ukryla, pak spálila v krbu na chatě, kde potom popel zahrabala do kompostu.



Naprosto ohavnou vraždu vlastního dítěte nyní řeší Krajský soud v Hradci Králové. Obžaloba chce prokázat, že její syn se v červnu loňského roku narodil živý, aby mohla pro 35letou Renatu Kubátovou z Pardubic navrhnout výjimečný trest. V opačném případě by mohl být verdikt podstatně mírnější.

Kubátová před soudem včera odmítla vypovídat a soud vyhověl její žádosti o proces v její nepřítomnosti. „I psychiatrický posudek potvrdil, že proces je pro ni stresující,“ uvedla její advokátka Tereza Jelínková. Justiční stráž tak ženu odvedla zpět do cely, kde si odpykává trest za předchozí krádeže.



Už během těhotenství totiž učinila osudovou chybu, díky které se na hrůzný čin přišlo. Zatímco před svým nejbližším okolím těhotenství tajila a nevěděl o něm ani její přítel, v obchodech své bříško naopak využívala k okrádání prodavaček a zákazníků. Pod záminkou, že je ve vysokém stupni těhotenství, si vždy požádala o využití toalet, kde kradla odložené peněženky. S graviditou se netajila ani policistům, kteří ji tehdy kvůli krádežím vyslýchali. Při jejím dopadení vloni v červenci pak vyvstala otázka, co se stalo s dítětem. Žena tvrdila, že je v pořádku u tchyně, její kličkování ale kriminalisty přimělo ověřit si narození dítěte v porodnicích. Výsledek pátrání byl negativní.



Kubátová přiznala barvu až poté, co její gynekoložka potvrdila, po žádosti policie o vyšetření ženy, známky šestinedělí. Kriminalisty však vodila za nos s určením místa porodu a ostatků dítěte. Tvrdila například, že porodila v přírodě u řeky Chrudimky v Pardubicích a dítě odhodila do popelnice. Až později je dovedla k chalupě s krbem ve Veselici poblíž Rozkoše na Náchodsku, kde dítě spálila. Torzo ohořelého tělíčka tu kriminálka našla zahrabané v kompostu.



Obhajoba trvá na tom, že dítě se narodilo mrtvé. „Dítě nejevilo známky života, přestřihla jsem pupeční šňůru a zpanikařila jsem,“ řekla žena už dříve policistům.



Soudce Jiří Vacek celou její výpověď kvůli nepřítomnosti obžalované četl. Kubátová například tvrdí, že těhotenství zjistila pozdě na to, aby mohla podstoupit interrupci, přemýšlela proto o tom, že dítě dá k adopci.



Obžalovaná je rozvedená, z předchozího manželství má dva syny ve věku 7 a 12 let, které má v péči jejich otec, Kubátová byla stíhána i za neplacení alimentů. Před porodem zavražděného dítěte žila v Pardubicích v domě svého přítele, kterému své rostoucí břicho a těhotenské zdravotní potíže vysvětlovala onkologickým nálezem a zavodněností. „O tom, že porodila, jsem se dozvěděl až od policie,“ řekl její partner. Sám však otcem dítěte nejspíš skutečně není, milostný poměr totiž Kubátová udržovala s jinými muži.



Dnes bude líčení pokračovat výslechy dalších svědků a znalců, verdikt ale přesto ještě nepadne.



Vztah s Kubátovou vytýkali jejímu příteli, u něhož žila, jeho dcery z předchozího vztahu. „Byla to divná ženská, kradla nám z domů věci a neustále si vymýšlela,“ řekla u soudu jedna z nich.



Předvolaná kriminalistka pak Kubátovou u soudu charakterizovala jako málomluvnou a citově chladnou. „Jediný projev citového rozrušení jsem u ní zaznamenala pouze na té chatě, když nechtěla být u nálezu ostatků dítěte,“ uvedla policistka.

Obžaloba:

Obžalovaná Renata Kubátová se dle obžaloby měla dopustit následujícího skutku:



Dne 18. 6. 2010 kolem 21.30 hodin až 22.00 hodin, okres Pardubice, v koupelně v přízemí domu, po předchozím utajovaném těhotenství, bez jakékoli přípravy na porod a příchod dítěte a bez opatření si základních věcí pro ošetření novorozence, když předběžný termín porodu, stanovený na 17. 6. 2010, znala, porodila do záchodové mísy dítě mužského pohlaví, vědoma si toho, že spadlo hlavou do výpustě naplněné vodou, v úmyslu jej usmrtit zde novorozence ponechala bez pomoci po přesně nezjištěnou dobu, minimálně 10 minut, když pouze odstřihla pupeční šňůru, v mezidobí sama porodila placentu a poté dítě vytáhla za nohy ze záchodové mísy a přesvědčila se, že již nejeví známky života, zabalila je do svého oblečení, v koupelně uklidila všechny známky proběhlého porodu, čímž porod utajila před v domě přítomným přítelem, který nevěděl ani o její graviditě a nabízel jí pomoc z obavy o její zdravotní stav, zabalené tělo dítěte poté ukryla v úložném prostoru společné postele a dne 20. 6. 2010 ve večerních hodinách, okr. Náchod, na chalupě přítele tělo dítěte tajně spálila v krbu, zbylé ostatky a popel zahrabala do kompostu na zahradě, kde byly nalezeny orgány policie.



Uvedeným jednáním mohla obžalovaná spáchat zvlášť závažný zločin vraždy dle § 140 odst. 1, 3 písm. c) tr. zákoníku.

