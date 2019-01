Trutnov - Na policistu, který v sobotu zastřelil v podnapilém stavu v Lomní ulici muže i s jeho psem, byla podle informací Deníku uvalena vazba. Trestní sazba pro tento čin není osm let, jak se původně uvádělo, ale deset až 15 let nebo popřípadě výjimečný trest při právní kvalifikaci úmyslné ublížení na zdraví.

Už v neděli dopoledne uvedl ředitel trutnovské policie Jan Pavelka, že policista použil legálně drženou soukromou zbraň, vlastnil zbrojní průkaz a průkaz zbraně. K trestnímu řízení není Pavelka oprávněn se jakkoli dál vyjadřovat.

Tragická událost se stala v sobotu po druhé hodině ranní a oba účastníci předtím požili alkohol. Jaký byl však sled událostí a jak přesně k potyčce a následné střelbě došlo, zatím není známo. Případ vyšetřuje Inspekce ministerstva vnitra. Mluvčí Martinu Lídlovou jsme požádali o podrobnosti k incidentu. „Můžu jen potvrdit, že na dotyčného byla uvalena vazba. K vyšetřování a dosud zjištěným okolnostem však zatím žádné informace neposkytneme,“ konstatovala.

Jak jsme však již zveřejnili, zatímco podle šéfa trutnovské policie Jana Pavelky byl střelec bezproblémovým policistou, podle některých sousedů a štamgastů byl v civilním životě trochu jiný. Například se údajně chlubíval tím, že u sebe může nosit zbraň.

Trutnovská veřejnost tragédií žije už dva dny. Mnohde lidé spekulují v hloučcích, jak a co se vlastně přihodilo. Nikdo však neví nic jistě. Zatímco část obyvatel lituje oběť činu a vyjadřuje soustrast její rodině, druhá se domnívá, že policista nestřílel jen tak zbůhdarma:

„Hodně se mluví například o tom, že policista byl od psa pokousán na nohou, až mu to museli v nemocnici šít, měl vyražené zuby a byl doslova dobit. Když zaútočí bojové plemeno, tak to jde vlastně o život. Říká se, že na toho policajta psa majitel poštval….“

„Asi by bylo nejlepší nechat to na vyšetřovatelích. Nikdo neví, co se stalo, nikdo u toho nebyl, tak na co jen blbě spekulovat,“ zazněly dnes názory v jedné trutnovské samoobsluze.