/FOTO/ Jen pár dní po poničené omítce teprve loni zrekonstruované památkově chráněné kostnice v Opočně policie šetří další případ vandalismu, tentokrát v nedaleké Čánce, která pod město spadá. V noci na středu 26. května někdo poškodil a odstranil bránu u tamního zemědělského areálu.

Poničená brána v Čánce. | Foto: MÚ Opočno

"Jako starostka města se chci co nejdůrazněji postavit proti tomuto chování. Je mi velice líto, že se takové věci dějí právě v našem městě a udělám vše pro to, aby se tomu v budoucnu zabránilo a pachatelé byli podle práva sankcionováni. Oba tyto neakceptovatelné činy již šetří Policie ČR. O to více mě to mrzí, když se v současné době investují nemalé finanční prostředky v Čánce, aby se obyvatelům Čánky lépe žilo, zhodnotily se jejich nemovitosti a zlepšil se stav veřejného prostranství a infrastruktury. Věřím ale, že toto byl čin ojedinělý a že sami obyvatelé Čánky ho budou považovat za odsouzeníhodný," komentovala poslední události starostka Opočna Šárka Škrabalová.