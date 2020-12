Kauza Lukáše Nečesaného, který byl v případu obviněn a souzen, se táhne už šest let. Nečesaný byl přitom vloni na jaře Vrchním soudem v Praze zproštěn viny. Po celou dobu tvrdil, že je nevinný.

Kriminalisté opětovné prověřování případu zahájili po rozhodnutí vrchního soudu.

„V průběhu prověřování nebyly zjištěny skutečnosti, které by umožnily zahájit trestní stíhání konkrétní osoby, kriminalisté proto případ v souladu s platnou legislativou odložili,“ uvedla Magdaléna Vlčková. Kriminalisté jsou podle Vlčkové přesvědčeni, že v dané trestní kauze lze do budoucna postupovat pouze cestou institutu obnovy řízení. „To znamená, že by vyvstaly takové skutečnosti nebo důkazy, které by umožnily podání takového návrhu,“ vysvětluje mluvčí.

Případ se táhne šest let a stále není definitivně vyřešen. Útok se v kadeřnictví v Hořicích na Jičínsku odehrál v únoru 2013. Pachatel tehdy přišel do provozovny těsně před jejím uzavřením, kadeřnici praštil polenem do hlavy a okradl ji o více než deset tisíc korun. Zraněnou ženu našel její syn.

Z činu byl obžalován Lukáš Nečesaný, který v Hořicích studoval a přebýval u prarodičů. Za pokus o vraždu strávil dva roky ve vězení. Justice ho ale nakonec loni definitivně zprostila viny a případ zůstal neobjasněný.

Napadená kadeřnice Nečesaného nejprve jako agresora nepoznala, později jej označila za útočníka. Podle soudních znalců trpěla po napadení výpadky paměti. Královéhradecký krajský soud mladíka nejprve opakovaně poslal za mříže, po zásahu Nejvyššího soudu a změně trestního senátu jej dvakrát zprostil viny. Pražský vrchní soud osvobozující rozhodnutí vždy zrušil a žádal nové projednání a loni i druhou změnu soudního senátu.

Po Nečesaného stížnosti Ústavní soud změnu zrušil. Následně vrchní soud potvrdil zprošťující rozsudek.

Lukáši Nečesanému přiznalo letos na jaře ministerstvo spravedlnosti odškodné 1,2 milionu korun a omluvu. Nečesaný se ale domáhá za nemajetkovou újmu částky 18,8 milionu.