"36letý muž i přes platný zákaz řízení motorových vozidel v úterý usedl za volant Škodovky v Borohrádku a u něho provedený test na drogy prokázal jejich užití. Policisté ho kontrolovali v Havlíčkově ulici, muž předložil pouze osvědčení o registraci vozidla. Dále jim sdělil, že má platný zákaz řízení motorových vozidel do února 2022 a navíc se na jejich výzvu odmítl podrobit lékařskému vyšetření. Řidič je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a dále se ve správním řízení bude zpovídat z jízdy pod vlivem drog, za což mu hrozí postih až 50 tisíc korun," uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.