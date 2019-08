V časných ranních hodinách, krátce po půl třetí, vyburcovalo hlídku oznámení, že v krámku na jedné z okolních z čerpacích stanic, se zřejmě nachází zloděj. Po příjezdu skutečně v interiéru zaznamenali nezvaného hosta, pro kterého si vzápětí dovnitř i došli.

„Noční návštěvník, který dovnitř vlezl po rozbití okénka na sociálkách, si zatím stačil naskládat do tašky nějaké potraviny, pití a kasičku s hotovostí. Odnést už to ale nestihl,“ uvedla k prvnímu zásahu policejní hlídky tisková mluvčí Eva Prachařová.

Zloděj možná ani nevěřil svým uším, když ho policisté „jménem zákona“ vyzvali k opuštění prostoru a vůbec nereagoval. „Tak si hlídka hned vzápětí až do míst, kde se skrýval, pro něj došla a za pomoci donucovacích prostředků muže zadržela,“ doplnila policejní mluvčí.

Z baru rovnou za volant. Že nemá řidičák, je opilý a zdrogovaný, mu nevadilo

S řidičem-neřidičem, který se projížděl osobním vozem Škoda Felicia poblíž jednoho z náchodských nočních barů, se muži zákona potkali před koncem služby při kontrole před pátou hodinou ráno. Při silniční kontrole se muž ve věku 28 let dobrovolně podrobil dechové zkoušce na přítomnost alkoholu a orientačnímu testu na omamné a psychotropní látky. „To však bylo jediné, co mladík za volantem udělal té noci správně. Po zjištění, že mladík není vůbec držitelem řidičského oprávnění, v jeho dechu se nachází 2,10 promile alkoholu a test na drogy vyšel s pozitivním výsledkem, putoval pod policejním dohledem do lékařského zařízení k odborným vyšetřením, spojeným s odběrem krve a moči,“ vyjmenovala Eva Prachařová škálu všech možných provinění.

Řidičský průkaz muži policisté pochopitelně nezadrželi, neboť žádný ani nevlastní. Neprodleně s ním proto zahájili zkrácené přípravné řízení pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky s možným až ročním trestem odnětí svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

Anna Špreňarová