Karlovarští policisté žádají o pomoc při pátrání po pětatřicetiletém muži z Karlových Varů. Miroslav Lunga odešel z domu 15. března, nemá u sebe žádné doklady, dosud o sobě nepodal žádnou zprávu a podle policistů by mohl být nebezpečný.

Pohřešovaný Miroslav Lunga. | Foto: Policie ČR

„Nelze vyloučit, že by pohřešovaný muž mohl mít psychické problémy. Vyprávěl, že by chtěl žít sám v přírodě a sledoval i dokumenty, jak lze samostatně bez pomoci přežít v přírodě. Může být dezorientován a předpokladem je, že by mohl být kdekoliv umístěn např. ve zdravotnickém zařízení, případně v psychiatrické léčebně jako osoba bez známé totožnosti,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová.