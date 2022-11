Podezřelý muž, který nabízel výměny zámků prohlásil, že si je zákazu podomního prodeje vědom, ale že se mu to stejně vyplatí. Provedl podobnou výměnu i u vás? Obraťte se na Policii ČR, která si případ převzala.

"Právě k takovému případu strážníky Městské policie Pardubice přivolal příbuzný 72leté ženy. Ten přišel na návštěvu akorát ve chvíli, kdy dvojice pokoutných zámečníků dokončila montáž a s penězi opustila dům. Hlídka strážníků po získání popisu rychle zamířila k muži, kterého před chvíli na ulici minula a který odpovídal popisu. Šlo o 36letého muže, který se strážníkům přiznal, že výměnu skutečně provedl. Se svým společníkem vystrašil ženu historkami o vloupání a nutnosti pořídit si nový zámek natolik, že žena, která byla v bytě sama, tomuto nátlaku podlehla a s výměnou souhlasila. Přemrštěná částka 6000 korun vyřčená až po provedení montáže však seniorku zaskočila. Odmítnout zaplatit se už ale dvěma mužům neodvážila. Dvojice zámečníků nedbala ani jejího postesku, že po tomto výdaji už nebude mít ani na jídlo," popsal mluvčí mětské policie Pardubice.

Pokud jste se s dotyčným zámečníkem, volejte Policii ČR, která si případ převzala.

Zadržený zámečník na místě souhlasil, že vymění nový zámek za původní. "Když však došlo i na vrácení peněz, začal se vymlouvat, že u sebe má jen 3000 korun, elektronickému bankovnictví prý nevěří a zbylé peníze prý má u sebe jeho společník. Ten se ale na místo odmítal vrátit," popsal další vývoj mluvčí. Nakonec ale společník vyslal se zbývajícími penězi řidiče taxislužby.

Aby zamezili dalšímu protiprávnímu jednání, odejmuli strážníci podezřelému muži nářadí a další připravené zámky. Podomní prodej je v Pardubicích zakázán vyhláškou, povedený zámečník má v tuto chvíli na krku minimálně přestupek. V tomto případě si však Policie České republiky případ převzala pro možné podezření ze spáchání trestného činu.

Co dělat a jak se bránit



- Podomní prodej je na většině území měst a obcí zakázán obecně závaznou vyhláškou města. Pardubice nejsou výjimkou. Každý takový případ – byť by šlo jen o pokus, oznamte co nejdříve na linku 156 nebo 158. Jedná se o protiprávní jednání.



- Neobjednali jste si zboží nebo službu? Nejste povinni na obchod přistoupit a dokonce ani otevřít dveře. Nevpouštějte takové lidi do bytu. Zdvořile, ale rázně nabídku odmítnout je vaše právo. Trvá-li cizí osoba na pokračování dialogu, neveďte jej s ním o samotě. Podvodníci spoléhají na nátlak vůči nepřipravené oběti. Požádejte o radu kohokoliv z rodiny i třeba s pomocí telefonu, nebo kohokoliv ze sousedů či zástupce bytového družstva nebo SVJ.



- Nepodepisujte žádné smlouvy a dohody pod nátlakem, narychlo a bez předchozího uvážení. Opět trvejte na tom se s někým poradit.



- Vždy máte právo odmítnout a v případě nátlaku či dokonce vyhrožování s cílem získat peníze se můžete obrátit na linku 156.



- V tomto konkrétním případě se jedná o nabídku zámkové vložky a její montáže v ceně 6000 korun. Ten samý muž, kterého strážníci na místě přistihli, takto objíždí republiku už několik let, což se z veřejně dostupných zdrojů dá dohledat za půl minuty na internetu. Jím nabízená „zázračná“ zámková vložka, je zcela běžný typ v ceně 650 – 800 korun za kus. Potřebné náležitosti bezpečnostního zámku splňuje, rozhodně se však nejedná o nadstandardní typ zámkové vložky, ale o obyčejný levný model nižší kvality.