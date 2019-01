Hradec Králové – Několik dní utíkal před svým svědomím, ale hlavně před spravedlností dvaadvacetiletý Martin Havrda z Černého Dolu u Vrchlabí. Od poloviny minulého týdně byl v hledáčku trutnovských kriminalistů jako hlavní podezřelý v případu násilné smrti šestašedesátileté příbuzné.

Tu ve středu bez známek života hasiči objevili v jejím bytě v Černém Dole.

Kriminalisté mladíka chytili v Praze na Černém Mostě. „Muž je obviněn, že v pondělí 26. listopadu zavraždil několika ranami tupým předmětem do hlavy svoji šestašedesátiletou příbuznou, se kterou žil ve společné domácnosti," řekla včera dopoledne krajská policejní mluvčí Ivana Ježková.

Dodala, že kriminalisté mladíka obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy a přečinu krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Zadržení jako vysvobození

Podle mluvčí mladík, po kterém trutnovští kriminalisté pátrali nejen v okolí Černého Dolu, několik dní po činu odjel do Prahy. Dva dny však ještě zůstával v bytě se svojí obětí. „Mladík z bytu odešel až ve středu 28. listopadu. Ještě předtím vzal ženě peníze a platební kartu, z níž vybral hotovost. Nařízená soudní pitva prokázala, že žena zemřela na následky zranění hlavy. A to již v pondělí 26. listopadu," uvedla mluvčí Ježková.

Na útěku Havrdu stále více a více tlačilo svědomí. To se projevilo i při sobotním zatýkání v blízkosti stanice Černý Most.

„Podle kriminalistů byl muž možná i rád, že jeho útěk skončil. Od středy se pohyboval na útěku, žil v Praze, skrýval se a čekal, jak tento jeho útěk dopadne," uvedla Ježková s tím, že mladík nekladl při zatýkání žádný odpor a bezprostředně po zadržení se ke svému činu spontánně přiznal. K motivu svého jednání se však mladík zatím nevyjádřil.

„V neděli vyšetřovatel k rukám státního zástupce podá návrh na vzetí do vazby," řekla mluvčí, která poděkovala veřejnosti za pomoc při pátrání.

V případě odsouzení hrozí mladíkovi až osmnáct let.

Co psal o činu na sociální síť

Martin Havrda se po činu několikrát přihlásil na sociální síť, kde chtěl odlehčit svému špatnému svědomí.

Den před zadržením napsal:

Dostal jsem se psychicky na dno když mě opustila moje láska, která pro mě znamenala víc, než cokoli na světě… Bez ní nejsem nic, všechno pro mě ztratilo smysl, celý život se mi zhroutil, nechápu, co se stalo, byl jsem silně pod vlivem nejen alkoholu v situaci, kdy jsem se nedokázal ovládat jsem byl zbaven smyslů. Nechtěl jsem to udělat… Vím, že mě to neomlouvá, každý je zodpovědný za své činy, já už nemám nic ani sílu žít protože bych si to nikdy nedokázal odpustit, hrozně moc toho lituju, starala se o mě víc než mí rodiče a když mi bylo nejhůř tak byla jediná při mě… Přišel čas, abych zaplatil za své hříchy.

Krátce před dopadením napsal:

Byl jsem rozhodnutej si vzít život, protože by to pro mě byl menší trest než s tím žít. Ublížil jsem moc lidem a to mě zabíjí. Teď alespoň přemýšlím, jaký trest si vybrat… Omlouvám se hlavně celý rodině… Nikdo z vás si nedokáže představit, co prožívám. Dejte mi prosím čas si to srovnat v hlavě. Jsem psychicky i fyzicky vyčerpanej. Tři noci sem strávil venku bez spánku a jídlo co sním vyzvracím…

