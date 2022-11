"Prodávající zkontaktovala prostřednictvím Messengeru a po výměně několika zpráv projevila o adopci pejska zájem. Přes aplikaci WhatsApp jí během pár dní kontaktovala přepravní společnost, která měla zajistit přepravu štěněte do České republiky. Podle jejich instrukcí si žena do telefonu nainstalovala aplikaci WorldRemit, vyplnila údaje o své platební kartě a prostřednictvím této aplikace zasílala platby. Za pejska nejdříve zaplatila základní poplatek, poté poplatek za klec, pojištění, krmení a povolení k přicestování do republiky. Celkem tak žena zaplatila 38 tisíc korun, avšak pejska do dnešní doby neobdržela," popsala případ policejní mluvčí Eliška Pospíšilová.