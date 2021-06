"Podle posledních zpráv se muži rozbilo auto někde u Orlických hor a dále vše nasvědčovalo tomu, že se mohl dostat i do Polské republiky. Do pátrací akce bylo okamžitě zapojeno hned několik jednotek policie i s policejními psovody, Sbor dobrovolných hasičů Deštné v Orlických horách, hasiči z Dobrušky, příslušníci Horské služby i asistence ze strany Letecké záchranné služby a zkontaktována byla i polská strana," informovala o případu policejní mluvčí Lucie Konečná.

Muže se nakonec podařilo najít, a to krátce před půl jedenáctou v noci na polské straně, skoro na minutu přesně do tří hodin od nahlášení jeho pohřešování. Důchodce si do své péče převzali lékaři.

Policie vyzývá všechny, aby byli při svých výletech maximálně obezřetní a než se vydají na výlet, aby zvážili své síly. Měli by přitom dát vědět blízkým osobám, kam se chystají a kdy plánují návrat. Je také dobré mít při sobě funkční a nabitý mobilní telefon, svačinu, vhodné oblečení a nepodnikat cesty do neznámého terénu.

"Všímejte si větších objektů a cesty, kudy jdete, usnadní to orientaci, kdybyste zabloudili. Pokud to jde, nevydávejte se na výlet sami. Pokud jste v situaci, že potřebujete pomoc, uvědomte si, o jakou událost se jedná, je potřeba poskytnout alespoň základní informace (jméno volajícího, co se stalo, kde se nacházíte, případně k jakému zranění došlo). Pokud jste ve městě a nedokážete přesně říct, kde se nacházíte, nahlaste do telefonu třeba číslice na veřejném osvětlení. V přírodě vám zase mohou pomoci body záchrany, které jsou k vidění třeba na rozcestnících. Jsou to tabulky s jedinečným označením, podle kterého operátoři tísňových linek určí, kde přesně se nacházíte. Na univerzální linku 112 se dovoláte i bez signálu," dodává Lucie Konečná.