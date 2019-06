Tu krátce před sedmnáctou hodinou na křižovatce překvapil muž oblečený pouze v pyžamu a bačkorách.

"Muž se nejprve snažil ženu vytáhnout z auta, což se mu nepodařilo a tak ji vytlačil na sedadlo spolujezdce. S autem se rozjel, po pár metrech ho otočil a vydal se směrem na Pardubice. Za posledními semafory na Rašínově třídě ženu z auta vysadil a pokračoval v jízdě," uvedla k incidentu policejní mluvčí Iva Kormošivá a upřesnila, že muž krátce před svým "pyžamovým" útokem utekl z nemocnice. Vysazením ženy na křižovatce však tragikomická pouť čtyřiačtyřicetiletého neskončila.

Honička podle předpisů

Policistům, kteří se muže jali hledat, kryl záda i záchranářský vrtulník. Po muži jako by se však zem slehla. Na stopu se mu strážci zákona dostali opět po hodině, kdy dostali do vysílaček o krádeži oblečení ze zahrady rodinného domu ve Lhotě pod Libčany. Další volání pak muže odhalilo při nezaplaceném tankování na pumpě na Nechanicku.

"Okolo 18. hodiny policisté z obvodního oddělení Hořice zahlédli podezřelé vozidlo vyjíždějící od obce Stračov a vydali se za ním. Řidič však jejich výzev nedbal a pokračoval v jízdě, kdy dodržoval rychlost jak v obci, tak i mimo obec. Až u obce Rozběřice se jim ho pomocí zátarasu podařilo zastavit," uvedla policejní mluvčí a dodala, že po provedení všech úkonů putoval muž do péče lékařů a odcizené auto zpět jeho majitelce. Za trestny čin loupeže teď lupiči hrozí, že se z nemocničního pyžama převlékne na dva až 10 let do vězeňských tepláků.