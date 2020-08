Policisté v těchto dnech zadrželi cizince, který se vloupal do jedné z chalup v obci Osek. Nyní kvůli trestu musí opustit Českou republiku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

„Provinilec se vloupal do chaty, poškodil zabezpečovací zařízení a usnul. O to větší překvapení pro něho muselo být to, že ho zanedlouho probudil psovod se služebním psem v doprovodu policejní hlídky. Na poškozených věcech způsobil celkovou škodu 17 tisíc korun. Svým jednáním se dopustil přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Za tu mu soudce vyměřil trest v podobě vyhoštění z území České republiky na dobu pěti let," uvedl za policii Aleš Brendl.