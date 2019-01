Hradec Králové – Po osmi měsících znovu stanul před krajským soudem bývalý majitel tří autobazarů na Náchodsku Petr Kopecký

Petr Kopecký před soudem | Foto: DENÍK/David Taneček

Kterého v říjnu loňského roku senát poslal na pět let do vězení s dozorem. Podle tehdejšího verdiktu se muž dopustil trestných činů zpronevěry a podvodu.



Kopecký i státní zástupkyně Eva Jirásková se však proti rozhodnutí krajského soudu odvolali. Vrchní soud verdikt zrušil a vrátil do Hradce k dalšímu dokazování případu zejména výslechem některých svědků i samotného obžalovaného.



Podle spisů měl Petr Kopecký od června do listopadu 2006 ve svých autobazarech v Náchodě, Velkém Poříčí a České Skalici přebírat od lidí auta a poté zprostředkovávat jejich prodej. Avšak utržené peníze původním majitelům nepředal. Celkem tak 23 poškozeným dluží téměř 2,1 milionu korun.



Obžalovaný měl také v září a v říjnu 2006 vylákat od devíti lidí téměř deset milionů korun s tím, že je použije na rozvoj svého podnikání v autobazarech. Sliboval věřitelům, že peníze vrátí i s provizí, avšak zůstalo pouze u slov. Sepsané smlouvy se staly jen cárem papíru. „Přitom věřitelům zamlčel informace o své finanční tísni, že nebude schopen půjčky splatit,“ uvedla při loňském hlavním líčení státní zástupkyně Eva Jirásková.



Když se věřitelé dožadovali svých peněz, dlužník Kopecký se ztratil neznámo kam. Byl nezvěstný. Kde se nachází, nevěděla ani jeho rodina. Když po něm začala pátrat policie, Kopecký se náhle sám objevil. Kde po celou dobu pobýval, odmítl prozradit. Jen tvrdil, že se ukrýval z obavy o bezpečí své i celé rodiny.



Při loňském hlavním líčení u soudu obžalovaný tvrdil, že peníze z prodeje aut ani půjčky nebyl schopen splatit, protože mu 15. listopadu 2006 údajně bylo ukradeno 20 milionů korun v hotovosti. Avšak Kopecký odmítl sdělit, kdo mu peníze odcizil. Majitel autobazarů nebyl schopen doložit, že uvedených 20 milionů korun na účtu své firmy nebo na soukromém bankovním účtu skutečně měl.



Na majetek obžalovaného Petra Kopeckého prohlásil krajský soud v červnu 2006 konkurz. O své pohledávky se přihlásilo celkem 34 věřitelů. Konkurzní správce však některé pohledávky neuznal, protože chyběly potřebné doklady.



Vrchní soud nařídil hradeckému soudu, aby v novém hlavním líčení byly objasněny okolnosti, za nichž bylo údajně neznámým pachatelem ukradeno obžalovanému 20 milionů korun. Tato finanční částka totiž nebyla zanesena v účetnictví firmy obžalovaného, ani v jeho soukromém bankovním účtu, navíc tuto krádež nenahlásil Policii ČR. „Nechci k tomu vypovídat z obavy o bezpečí své i celé rodiny,“ tvrdil včera stejně jako při loňském soudním jednání Petr Kopecký.



Proč nebyly údajně odcizené miliony zaevidovány v účetnictví podniku, Kopecký vysvětlil tím, že to byly jeho vlastní peníze zdaněné z podnikání. „Měl jsem převážně u sebe stále v hotovosti přes dvacet milionů,“ tvrdil včera, avšak další podrobnosti nechtěl uvést.

Hlavní líčení s Petrem Kopeckým je naplánováno do 12. července.