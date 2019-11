Sotva si cizinec všimne, že je jeho konání natáčeno na mobilní telefon, nechá řetízek řetízkem, oželí i vizitku, která ho představuje jako Ali Ahmeda, obchodního „directora“ z Dortmundu, a bere nohy na ramena směrem k vozu. Osádka zastavené dodávky ho sice chce zadržet, ale komplic za volantem otáčí černého bavoráka s ostrovní espézetkou a svižně zrychluje ku Náchodu.

To je scéna, ke které došlo u Nového Města nad Metují. „Jeli jsme dodávkou od Náchoda. Na autobusové zastávce ve Vrchovinách před Novým Městem stál černý bavorák a u něj na nás mával o pomoc muž a v podstatě nám skočil před auto. Vypadalo to, že se jim opravdu něco stalo,“ popisuje okamžiky nedělního odpoledne Tereza Daniela Tomková, která cestovala ve voze s přítelem. Ten už ale tušil, která uhodila. „Bylo mu hned jasné o co jde, protože stejná věc se stala před týdnem kamarádovi v Mladé Boleslavi. Ten jim bohužel naletěl a má od nich prstýnek - nejdříve za něj chtěli 1500, pak mu ho nechali za 500 korun,“ zmiňuje, že občas jsou „šmejdi v nouzi“ úspěšní. „Hned nám začal něco vnucovat, tak jsem vytáhla telefon a začala ho natáčet. Chtěla jsem upozornit lidi, aby si dávali na podobné věci pozor,“ vysvětluje Tereza Daniela Tomková, proč natočené video zveřejnila na sociální síti. Tam vyvolala tato příhoda velký ohlas. „Psali nám lidé, že je potkali i na více místech - u Rozkoše a jinde. Znám to z větších měst, ale nikdy by mě ale nenapadlo, že i ve Vrchovinách by něco takového mohlo nastat,“ dodává žena, která od té doby vozí s sebou pepřový sprej.

Jako památka ze setkání z provinčními podvodníky jí zůstal „zlatý“ řetízek. „No kdyby jste ho viděl,“ zasměje se. „S tím by nemohli obstát snad nikde. To i laik pozná, že to nemá se zlatem nic společného - je to narůžovělé a lehoučké,“ popisuje nevyžádanou trofej.

Podle slov tiskové mluvčí náchodské policie Evy Prachařové se ale podobné pokusy na Náchodsku příliš často nevyskytují. „Je to čas od času. Teď se to sice objevilo na sociálních sítích, ale nejedná se určitě o nějaký trvalý problém, který by nám lidé často oznamovali,“ říká Eva Prachařová, a dodává, že i když k podobné situaci dojde, tak ji lidé ohlásí se zpožděním. „Potom již máme malou šanci někoho přistihnout.“

V tomto konkrétním případě sice bylo na 158 oznámeno, že někdo podezřelý byl viděn u Rozkoše, policejní hlídka vyrazila, projížděla možné trasy, ale na nikoho už nenarazila.

„Policie samozřejmě nedoporučuje dělat podobné obchody, které jsou už od samotného začátku pochybné, protože si kupující nemůže ověřit kvalitu nabízeného zboží,“ doporučuje Eva Prachařová nenechat se zlákat zlatou vidinou.

Takový člověk, který druhého uvede v omyl a nabízí zlato co ve skutečnosti není zlato a nemá hodnotu vyšší než pět tisíc korun se dopouští přestupkového podvodného jednání.

Jiří Řezník