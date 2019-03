Právě pes policisty dovedl do míst, kde provedli kontrolu osob, mezi nimiž zjistili a zadrželi 29letého muže. U něj zjistili několik věcí získaných trestnou činností, včetně dokladů od vozidla.

Rozhodně nejde o žádného nováčka. Na krku má obvinění ze spáchání přečinů porušování domovní svobody, krádež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a neoprávněné užívání cizí věci.

„Od prosince loňského roku do současnosti dopustil na Trutnovsku celkem v deseti případech trestné činnosti, při které měl vniknout do tří osobních vozidel, opakovaně do kolárny v bytovém domě, ale i šatny jedné střední školy a bytu. Na zmíněných místech poté odcizil peněženky, navigaci, doklady od automobilu, jízdní kolo, pumpičku a klíče. Mezi neoprávněně nabytými věcmi, bylo také i několik platebních karet. V dalším případě pak z neuzamčené garáže odjel z vozidlem Ford Escort, ve kterém majitel nechal klíčky. Vůz policisté našli odstavený v obci Rudník a předali zpět majiteli,“ vypočítal policejní mluvčí Lukáš Vincenc.

V dalších dvou případech se měl muž vždy na soukromém pozemku zmocnit automobilů a odstavit je po několika ujetých kilometrech. Policisté je opět vypátrali. Jednou znovu využil toho, že majitel uvnitř nechal klíče a podruhé nastoupil do nastartovaného vozu, od kterého se řidič na chvíli vzdálil. Celková způsobená škoda se tak vyšplhala na částku téměř 20 tisíc korun.

Zloděj se rovněž pokusil neoprávněně získat za pomocí platebních karet finanční obnos dosahující částky 30 tisíc korun a v poslední řadě neoprávněně užíval osobní vozidla v celkové hodnotě téměř 280 tisíc korun. Všemi těmito činy porušil podmínku. Za podobné činy byl totiž již v minulosti odsouzen.