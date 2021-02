Pět migrantů cestujících v nákladovém prostoru kamionu objevila minulý týden cizinecká policie v Lipovce na Rychnovsku. Podle policejní mluvčí Elišky Majerové k zásahu vedlo oznámení o možných nelegálních cestovatelích.

Policie, policisté, dopravní policie, silniční kontrola, hlídka, pátrání - ilustrační foto | Foto: ČTK

„Ani jeden z mužů nemluvil česky a policistům předložili doklady totožnosti žadatele o azyl vydané ministerstvem vnitra Rumunska,“ uvedla mluvčí. Policisté zjistili, že jde Afghánce ve věku od 18 do 23 let, kteří požádali o azyl v Rumunsku a Bulharsku, ale chtěli se dostat do západní Evropy. Mladíci se do nákladového prostoru dostali pravděpodobně při cestě z Rumunska do České republiky. Mladíci skončili v záchytném zařízení pro cizince a bylo jim vydáno rozhodnutí o povinnosti opustit území ČR.