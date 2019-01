Hradec Králové - Odnětí svobody na patnáct až dvacet let, hrozí Jakubu Heppnerovi.

Jakub Heppner od 6. října čelí u krajského soudu obžalobě ze spáchání zločinu vraždy. | Foto: DENÍK/David Taneček

Který od včerejška čelí u hradeckého krajského soudu obžalobě ze spáchání zločinu vraždy. Byl rovněž obviněn z přečinu porušování domovní svobody.

Podle státní zástupkyně Lenky Faltusové obžalovaný Heppner dne 4. února letošního roku po třetí hodině ranní v obci Smilov na Havlíčkobrodsku úmyslně usmrtil 76letého muže. „Rozhodl se do domu poškozeného neoprávněně vniknout z důvodu zmocnění se finanční hotovosti, či hodnotných věcí, nacházejících se v domě,“ uvedla v obžalobě. „Za tímto účelem si Heppner připravil oblečení, ve kterém se rozhodl svůj čin provést, vyrobil si kuklu a pro případ, že by se poškozený bránil, se ozbrojil kuchyňským nožem s délkou čepele 20 centimetrů. Nůž si uschoval do boční kapsy kalhot,“ uvedla státní zástupkyně.



Do domu své oběti Heppner vnikl polorozbořeným rohem stodoly, zamaskoval si obličej kuklou a neuzamčenými dveřmi vešel ze dvora na chodbu. Vešel do předpokoje před kuchyní, v níž v tu dobu spal poškozený. Muž se však vlivem způsobeného hluku probudil.



„Došlo k fyzickému konfliktu během kterého obviněný s poškozeným upadli na zem. Stařík se fyzicky bránil, z toho důvodu obviněný vytáhl z kapsy kalhot kuchyňský nůž a tímto nožem poškozeného úmyslně opakovaně bodal do hlavy, krku, hrudníku, zad i obou horních končetin s úmyslem jej usmrtit, aby tak zabránil jeho odporu a mohl se zmocnit věcí z jeho majetku V tomto jednání pokračoval do okamžiku, než se jej poškozený dotázal ‚Co chceš? Peníze?‘, na což obviněný odpověděl ‚Jo peníze!‘ Přitom v útoku nožem ustal a umožnil poškozenému vstát, aby mu mohl peníze vydat. Avšak poškozený v důsledku způsobených poranění upadl na podlahu kuchyně, neschopný dalšího odporu. Obžalovaný této situace využil, prohledal část nábytku kuchyně, kde se ve skříni zmocnil dvou bankovek v nominální hodnotě padesát korun a z domu uprchl, přičemž zde poškozeného bez pomoci zanechal,“ popsala zločin Lenka Faltusová.



Heppner napadenému důchodci způsobil celkem 51 bodnořezných a škrábancových poranění na celém těle. Muž na následky těžkých zranění po několika minutách na místě zemřel vykrvácením.

Za lup si koupil cigarety a čokoládu

Jakub Heppner včera u soudu odmítl vypovídat. Proto předseda senátu Jiří Vacek přečetl jeho výpověď z přípravného řízení. „Nechtěl jsem ho zabít, šel jsem k němu krást, nůž jsem si vzal jen pro případ, kdybych ho potřeboval,“ stojí v policejním spisu. Obžalovaný poškozeného znal, protože s otcem si u něho nechali nabrousit pilu a nože. Jako motiv svého jednání uvedl nedostatek finančních prostředků. Jako nezaměstnaný byl odkázán na babičku. Chtěl občas koupit i nějaký dárek své bývalé přítelkyni. „Byl jsem zoufalý, proto mě napadlo, že něco ukradnu,“ vypověděl Heppner při výslechu na policii. Do protokolu také uvedl, že v domě své oběti našel jen dvě padesátikoruny, za které si koupil cigarety a čokoládu. Doma po hrůzném činu veškeré oblečení i kuklu spálil.



Syn zavražděného muže včera v soudní síni uvedl, že jeho otec měl v jiné místnosti ukrytých několik set tisíc korun a také zbraně, které lupič nenašel. „V kuchyni míval jen drobné peníze,“ dodal.



Současná přítelkyně obžalovaného potvrdila, že ji Heppner po zločinu poslal SMS, v níž se k vraždě doznal.

Hlavní líčení s Jakubem Heppnerem dnes pokračuje, s největší pravděpodobností bude vynesen i rozsudek.