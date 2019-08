Muž, kterého většina sousedů v domě po opakovaných zkušenostech považuje za nebezpečného a netají se tím, že se ho bojí, tak neskončil ve vazbě, ale na svobodě. Už počátkem týdne, pár hodin po incidentu, byl sice obviněn ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování a přečinu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu s trestní sazbou až pět let vězení, nicméně na uvalení vazby nedošlo. "Po vyhodnocení a konzultaci s dozorujícím státním zástupcem nebyly shledány důvody vazby. Policisté využili dle trestního řádu dalšího omezujícího institutu, kterým je předběžné opatření," uvedla na přímý dotaz Deníku mluvčí krajské policie Magdaléna Vlčková, a to bez jakýchkoliv podrobností.

Z vyjádření policie vyplývá, že státní zástupce návrh na uvalení vazby soudu nepodal. A to přesto, že podle sousedů v domě muž na svojí partnerce a její dceři páchal násilí opakovaně a policie jej kvůli tomu několikrát na zákonnou dobu vykázala z domácnosti. To však Magdaléna Vlčková nepotvrdila s tím, že není na policii, aby se vyjadřovala k trestní minulosti obviněného muže.

"V bytě nalezená dlouhá zbraň byla zajištěna a v následujících dnech bude podrobena znaleckému zkoumání z oboru balistika," dodala včera ve svém vyjádření policejní mluvčí. Obviněný muž by tak teoreticky neměl být ozbrojen, jeho zbraň, kterou v bytě našla policejní zásahovka, mají v držení znalci.

Co se stalo na Moravském Předměstí?

V neděli krátce po 17. hodině se operačnímu důstojníkovi na policejní tísňové lince dostalo informace, že v bytě v panelovém domě v ulici Milady Horákové na hradeckém Moravském Předměstí je slyšet střelba. Muž, který tam má ohrožovat svoje blízké, údajně v ten den chodil ulicemi se zbraní a vyhrožoval vyhozením domu do vzduchu. Ještě před příjezdem policie z bytu obě ohrožované ženy utekly. Policejní hlídka a poté zásahová jednotka se snažily se střelcem zabarikádovaným v bytě vyjednávat. Ten však nereagoval. Policie proto celý dům evakuovala a do bytu vtrhla. Muže zadržela a převezla do nemocnice z důvodů, které nesdělila. Souvislost možná nabízí informace z následujícího dne, podle které zadrženého muže vyšetří psychiatr. V pondělí byl muž umístěn do cely předběžného zadržení a obviněn. Od středečního dne je vyšetřován na svobodě.