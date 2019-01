Královéhradecko - „Necítím se být vinna." Tak reagovala včera u Krajského soudu v Hradci Králové Andrea Č. na obžalobu z vraždy novorozeného dítěte.

Budova Krajského soudu v Hradci Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ David Taneček

Devětadvacetiletá žena podle obžaloby letos v únoru na zahradě domu, kde žila s druhem a dětmi, porodila časně ráno donošené živé dítě.

Po porodu dala dítě do krabice

„Aniž si řádně a relevantním způsobem ověřila, zda se narodilo živé, aniž přestřihla a podvázala pupečník a aniž mu poskytla poporodní péči, ponechala dítě venku na trávě, vrátila se do domu pro černou blůzu, do níž tělo zabalila, a následně ho ukryla do papírové krabice na terase domu," řekla včera soudu státní zástupkyně Lucie Žabková.

Podle jejích slov žena své těhotenství před okolím i před rodinou tajila a navíc krátce před porodem vypila větší množství alkoholu. Podle znalců bylo dítě schopné života, v zimě a bez pomoci však zemřelo na dušení způsobené nedostatkem vzduchu. Znalci uvedli, že na smrti dítěte se velkou měrou podílel alkohol, který mělo v krvi.

Mrtvé novorozeně našla jeho sestra

Případ vyšel najevo, když nejstarší dcera obžalované našla v krabici na terase mrtvé novorozeně a napsala o tom na facebooku své kamarádce. Žena pak dítě zabalila do igelitové tašky a odnesla do roury pod silničním mostkem. Tam je později objevila policie.

„Tohle všechno se stalo, protože mě přítel týral… Nechtěla jsem s ním mít už žádné děti," řekla včera žena soudu. Pak líčila, jak na ni její druh žárlil, bil ji a pronásledoval tak, že si ani nedovolila jít k lékaři nebo přivolat k porodu sanitku.

„Mám tři děti, nikdy jsem jim neublížila a vychovávám je dobře," uvedla ve čtvrtek žena několikrát před soudem na svou obhajobu.

Utajovala i další těhotenství

Obžalovaná odmítla, že by dítě zavraždila, i to že před porodem pila alkohol.

„Dítě jsem chtěla dát k adopci nebo do babyboxu. Porodila jsem ale neočekávaně," tvrdila obžalovaná. Podle ní porod trval pouhých 15 minut a narozené dítě nedýchalo. „Bylo po půlnoci, pršelo a byla zima. Myslela jsem, že je mrtvé a měla jsem hrozný strach z přítele. Právě toho dne mě zmlátil," řekla žena.

Ačkoli vypověděla, že kromě svých tří dětí a tohoto porodu nikdy těhotná nebyla, vyšlo vzápětí najevo, že má za sebou další dvě utajovaná těhotenství. Jedno skončilo porodem zdravého dítěte, které okamžitě dala k adopci, druhé dítě, nedonošené, porodila doma na záchodě, a pak ho zabalené do igelitové tašky schovala na zahradě do sudu.

Obžalované hrozí dvacet let vězení

Její druh a otec jejích dětí u soudu odmítl vypovídat. „Nechci o tom mluvit. Takovou ránu jsem v životě nedostal," prohlásil.

Soud tedy vycházel z výpovědi, kterou muž učinil na policii. Z ní vyplynulo, že partneři mezi sebou měli rozbroje, ale fyzické útoky muž popřel. Navíc si stěžoval, že žena před ním tajila i těhotenství se synem a dcerou. „Šel jsem za ní do nemocnice, protože říkala, že má zdravotní problémy, a zjistil jsem, že leží v porodnici," řekl.

Podle něj jeho družka chtěla dát dceru k adopci, k tomu však nedošlo. Muž pak u obou dětí nechal udělat testy DNA.

Také loni se ho prý lidé ptali, jestli jeho žena není těhotná. Ona to ale popřela.

Ženě hrozí až dvacetileté vězení. Hlavní líčení v pátek pokračuje.

Chtěla mít pokoj

Podobný případ řešil Krajský soud v Hradci Králové před dvěma lety. Zodpovídala se z něj 21letá žena, která na Vysočině v letech 2012 a 2013 zabila své dvě novorozené děti.

Podle obžaloby žena v březnu 2012 v kabince autobusového nádraží v Jihlavě po utajovaném těhotenství porodila živé a životaschopné dítě, které odnesla do keřů u silnice. Druhý den se pro tělo vrátila a ukryla ho pod schodištěm v domě v Havlíčkově Brodě. V roce 2013 porodila dítě v koupelně. Poté podle spisu neposkytla dítěti potřebnou péči a vložila ho do několika plastových tašek. Následně ho odvezla k rybníku na Havlíčkobrodsku. Těhotenství žena před okolím tajila a k lékaři nechodila. Žena se hájila tím, že se styděla, že má jako mladá děti, a bála se svého přítele. Podle soudu se však chtěla dětí zbavit. „Obžalovaná chtěla mít pokoj, jednala sebestředně," uvedli soudci a udělili ženě dvacetiletý trest.