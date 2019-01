Hradec Králové - Špatně zaparkované auto upoutalo v pátek v noci pozornost hlídky městské policie. Řidič se po spatření služebního vozidla rozjel jednosměrnou ulicí v protisměru, na výzvy k zastavení nereagoval a začal zrychlovat.

Honička městem skončila nabouráním zaparkovaného vozidla. | Foto: Městská policie Hradec Králové

Nebezpečně projížděl ulicemi, přejížděl obrubníky a dostával se i do protisměru. Vysokou rychlostí se řítil proti služebnímu vozidlu. Strážník musel prudce strhnout volant, aby zabránil čelnímu střetu. Při prudkém odbočení ujíždějící řidič narazil do zaparkovaného vozidla. To bylo vymrštěno až do středu silnice. Jeho vozidlo se pak odrazilo až na protější chodník, kde zastavilo o oplocení domu. Muž z vozidla vyběhl a utíkal směrem do centra města.

Strážníci jeho popis předali radioprovozem všem hlídkám. Za pomoci kolemjdoucích občanů, kteří hlídky upozorňovali na směr prchajícího muže, se ho podařilo téměř okamžitě dostihnout. Mladý muž přiznal, že před strážníky ujížděl proto, že má vysloven zákaz řízení.