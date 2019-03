„Na jednom z internetových portálů inzeroval prodávající ke konci února prodej automatické pračky. S kupujícím se dohodl na ceně a platbě předem převodem na bankovní účet a také, že po připsání smluvené částky na účet doručí prodávající elektrospotřebič zdarma přímo na adresu kupujícího,“ popsala policejní mluvčí Alena Kacálková. Jenže vše bylo nakonec jinak. Nakupující převedl několik tisíc korun na určený účet, ale pračky se už nedočkal. Podvodníkovi hrozí v případě dopadení a odsouzení až dvouletý pobyt za mřížemi.

Policejní mluvčí proto upozorňuje na nebezpečné on-line nakupování. Lidé by se neměli nechat nalákat na nezvykle nízké ceny v porovnání s ostatními prodejci, měli by si všímat podezřelého vzhledu webových stránek i obchodních a reklamačních podmínek. Měli by si dohledat recenze na daný obchod a ověřit si sídlo firmy.