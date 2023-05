Na nový fígl podvodníků doplatil pár z Rychnovska. Škoda přesáhla 600 tisíc

Někdo vám zavolá z neznámého čísla a představí se jako operátor nebo zástupce telefonní společnosti. Lidé by však měli být obezřetní v tom, co po nich volající požaduje. Stačí totiž nahlásit pár čísel a rázem se škoda může vyšplhat do statisícových částek, jako v případě muže a ženy z Rychnovska, kteří se stali obětí podvodnice.

Ilustrační foto. | Foto: Pixabay.com