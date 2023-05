Bezmála 23 milionů korun stačil prosázet jednatřicetiletý muž z Hradce Králové, který většinu těchto peněz vymámil z důvěřivých lidí. V době zadržení měl u sebe už jen pár desetikorun.

Policie. Ilustrační foto | Foto: Deník/Roman Dušek

Miliony korun vylákal z lidí pod smýšlenými legendami notorický sázkař z Hradce Králové. Krajští kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ho minulý týden po předchozím souhlasu státního zástupce zadrželi a následně obvinili ze zvlášť závažného zločinu podvod a z přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Viní ho z toho, že během čtyř let vylákal pod různými smyšlenými záminkami od 28 osob z celé České republiky více než 17,2 milionů korun a dalších téměř půl milionu se pokusil vymámit.

Dvojitý zásah: řídil i přes zákaz řízení, spolujezdec byl v celostátním pátrání

„Peníze lákal převážně pod záminkou výhodného zhodnocení finančních prostředků v různých obchodních aktivitách, ač vůbec neměl v úmyslu peníze zhodnocovat. Poškozeným osobám zatajil, že čelí dvěma desítkám exekucí s celkovou vymáhanou částkou přes 1 milion korun a že nemá dostatek financí, aby mohl plnit ve slibovaných lhůtách své závazky. Postupně se dostal do situace, kdy své předchozí závazky hradil ze závazků budoucích, takzvaně vytloukal klín klínem,“ uvedla k případu policejní mluvčí Iva Kormošová.

Z vyšetřování vyplynulo, že muž všechny vylákané peníze s největší pravděpodobností prosázel. Na hrací konto vložil za čtyři roky bezmála 23 milionů korun. V době zadržení měl však u sebe pouhých pár desetikorun.

„Muž se neštítil podvést ani 87letého muže, kterého pod záminkou právního zastoupení ve věci údajně v rozporu s obchodními podmínkami uzavřených smluv o dodávkách energií obral o téměř 650 tisíc korun. O více než 5 milionů korun přišla jedna společnost zabývající se výrobou hnojiv, protože jednateli obviněný muž přislíbil zprostředkování kontraktu s americkou firmou a založení obchodní společnosti v USA,“ sdělila další podrobnosti policejní mluvčí.

Dvojitý zásah: řídil i přes zákaz řízení, spolujezdec byl v celostátním pátrání

Policisté z důvodné obavy, že by muž mohl v těchto nekalých praktikách pokračovat, nebo se bude skrývat či uprchne, podali podnět na vzetí do vazby. V pátek odpoledne soudce následný návrh státního zástupce akceptoval a muže do vazby poslal.

„Pokud obviněného muže, který již byl v minulosti třikrát odsouzen za zpronevěru, soudce uzná vinným, může ho odsoudit na pět až 10 let do vězení,“ dodala Kormošová.