Podle soudu se Sy Duong Ho dopustil dvojnásobné vraždy ve stádiu pokusu. Úterní rozsudek už je pravomocný, státní zástupce i obhájce se na místě vzdali práva na odvolání.

Sy Duong Ho 27. října loňského roku po předchozí hádce zaútočil na svou manželku dvěma kuchyňskými noži. Opakovaně pobodal také svého tchána, který se snažil svou dceru bránit. Jen díky rychlé lékařské pomoci oba poškození útok přežili.

Devětapadesátiletého muže museli lékaři okamžitě operovat. Ani pět měsíců po útoku ještě nejsou oba poškození zdravotně v pořádku a mají problémy jak fyzické, tak i psychické.

Sy Duong Ho měl s manželkou dlouhodobé neshody. U soudu přiznal, že už v dubnu udeřil manželku do obličeje. V bytě 3+1 žili společně s manželčinými rodiči a dvěma dětmi. Podle soudu se rodina muže vysloveně bojí a děti mají z nepříjemných zážitků trauma.

Co se v říjnu v Opočně vlastně seběhlo?

Sy Duong Ho se od začátku ke svému činu přiznával. Z vazební věznice postupně poslal soudu několik dopisů. Na svoji obhajobu uváděl, že neměl v úmyslu manželku a tchána zabít. Kdyby prý vraždit chtěl, byli by oba na místě mrtví. Soud prosil o velkorysost, soucitnost a pochopení a zdůraznil, že svého činu lituje.

„Chci nakládat se svým životem lépe a užitečněji než doposud, žádám senát, aby mi uložil přijatelný trest. Pokud by bylo odsouzení více jak na 10 let, tak cítím, že nemám šanci na napravení života,“ napsal obžalovaný soudu den před hlavním líčením.

MUŽI HROZILO U SOUDU DOKONCE I DOŽIVOTÍ

Odsouzenému muži hrozilo původně u soudu 15 až 20 let nebo dokonce i trest výjimečný včetně doživotí. Státní zástupce původně navrhoval trest na úrovni zhruba 17 let. Poté, co včera soudce přijal prohlášení viny dvaačtyřicetiletého Vietnamce, byl státní zástupce ochotný přijmout i nižší délku trestu.

„Na jedné straně nelze přehlédnout závažnost jednání a jeho důsledky, na druhou stranu obžalovaný je osobou zachovalou, nikdy dříve nebyl trestán. Navrhuji, aby byl uložen nepodmíněný trest pod spodní hranicí zákonné sazby. Akceptovatelný trest pro mě je 13 – 14 let,“ řekl státní zástupce Milan Vacek. Třináctiletý trest nakonec navrhl i obhájce.

Soudce nakonec návrhům vyhověl. „Obžalovaný prohlásil vinu, soud tedy mohl uložit trest pod spodní hranicí sazby. Od počátku se přiznával, upřímně litoval svého činu. Pomohla mu také dosavadní trestní bezúhonnost ve Vientamu i České republice,“ odůvodnil výši trestu soudce Miroslav Veselský.

Součástí trestu je také vyhoštění z České republiky na dobu neurčitou. Odsouzený muž po vynesení rozsudku chvíli váhal, zda se proti trestu neodvolá. Soud ještě znovu žádal o to, aby mu snížil trest pod hranici 10 let. Nakonec se ale po poradě s obhájcem práva na odvolání vzdal. Stejně postupoval i státní zástupce.

Rozsudek je tak pravomocný.