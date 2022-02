Muž se vloupal do tankomatu v Dobrušce, způsobil škodu přes 350 tisíc korun

Zřejmě nepoučitelný je pachatel, kterého v úterý po třetí hodině ráno dopadli kriminalisté z Rychnova nad Kněžnou krátce poté, co se vloupal do tankomatu v Dobrušce. A nebylo to přitom poprvé. Policejní komisař proti němu zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu krádež a poškození cizí věci.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK