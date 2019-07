Policisté mu prokázali, že odcizil 6 tašek, které měly okradené ženy uloženy v košících na kole za zadním sedadlem. Dále odcizil 7 jízdních kol ze sklepů nebo veřejných prostranství a z pronajatého bytu si neoprávněně odnesl lednici a televizi. Pokusil se také odcizit osobní automobil, ze kterého si nakonec odnesl klíčky a autolékárničku.

Všem poškozeným způsobil dohromady škodu za téměř 70 tisíc korun. Většiny krádeží se dopustil na území Hradce Králové. Muž byl již v roce 2016 podmíněně odsouzen za krádeže.

V době podmínky na jaře letošního roku odcizil v Žamberku osobní auto, a tak byl na začátku května poslán do výkonu trestu. Nyní je navíc obviněn z trestných činů krádeže, neoprávněného užívaní cizí věci, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření platebního prostředku, za což mu hrozí vězení od 1 roku do 5 let.

Jan Novotný