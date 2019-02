Rychnovsko - Náchodská kriminální policie obvinila jednadvacetiletého mladíka z Rychnovska z nelegálního převozu léků, sloužících k výrobě omamných a psychotropních látek.

Ilustrační fotografie. | Foto: CÚ pro KHK

Mladíka přistihli příslušníci celní správy na českém území poblíž státní hranice s Polskou republikou s dvěma sty tabletami léku obsahujícího pseudoefedrin, které se bez patřičných povolení pokoušel osobním autem dovézt do České republiky.

Odborníci při testech v laboratořích zjistili, že toto množství léků by mohlo posloužit k nelegální výrobě více než 11 gramů pervitinu. Celní správa předala spisový materiál policii, která zahájila proti mladíkovi trestní stíhání. Hrozí mu trest odnětí svobody od jednoho do pěti let nebo peněžitý trest.