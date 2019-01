Pardubice – Policisté z Dubiny přijali v minulých dnech oznámení o vloupání do místní střelnice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK



Na místo ihned vyjeli jak muži zákona, tak i kriminalistický technik. „Policisté zjistili, že neznámý pachatel za použití násilí překonal oplocení, vnikl na uzavřený pozemek střeleckého klubu, přelezl zeď a vnikl do budovy. Uvnitř vypáčil troje dveře, které byly uzamčeny visacími zámky, a z místností poté odcizil třicet metrů prodlužovacího kabelu, pípu, třífázový elektromotor z cirkulárky, pivní basu asi s patnácti lahvovými pivy. Mimo to ještě poškodil chladicí zařízení, z něhož demontoval měděné součástky. Neznámý pachatel svým jednáním způsobil škodu za téměř třináct tisíc korun. Na poničených věcech vznikla škoda za dalších deset tisíc korun,“ řekla našemu Deníku mluvčí pardubické policie Eva Maturová.

Kriminalisté ihned zahájili šetření v okolí místa činu. Při tom se jim podařilo zjistit, že se v inkriminované době pohybovali v okolí střelnice dva mladí muži, kteří zde jezdili s prázdným kočárkem. „Nejprve byl prý kočárek prázdný a zanedlouho přes něj byla hozena deka. V ten okamžik už bylo policistům jasno. Díky poměrně přesnému popisu těchto dvou mužů nebylo těžké zjistit, o koho se jedná. Policisté pak šli téměř najisto,“ potvrdil našemu Deníku jeden z pardubických policistů.

Oba mladíky, kterým ještě nebylo osmnáct let, kriminalisté vyslechli. „Mladíci se ke všemu doznali. Oběma bylo sděleno podezření ze spáchání provinění krádeže a poškození cizí věci,“ upřesnila nám policejní mluvčí Maturová.

V případě, kdy se podobného skutku dopustí dospělá osoba, hrozí ji až dva roky odnětí svobody. Jelikož však oba obvinění ještě nejsou plnoletí, horní trestní sazba se v tomto případě snižuje na polovinu. (saf)