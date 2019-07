Ženu 49letý obviněný muž střelil ve čtvrtek 11. července večer po předchozí hádce v rychnovské restauraci U Zvonu legálně drženou pistolí. Žena vážnému zranění hlavy po převozu do nemocnice podlehla.

„Muž s kriminalisty spolupracuje a k činu se doznává,“ sdělila policejní mluvčí Ivana Ježková.

Podle státního zástupce Františka Jedličky byl střelec vzat do vazby z důvodů rizika možného útěku, kdy mu hrozí vysoký trest se sazbou od 10 do 18 let vězení. Ale panuje také obava, že by mohl ovlivňovat svědky. Státní zástupce také uvedl, že útočník se krátce vyjádřil, že všeho lituje.

Dcera útočníka a zavražděné ženy na facebookovém profilu Žijeme Rychnovem popsala neúnosnou situaci, která mezi manželským párem již delší dobu panovala a vyhrotila se zejména poté, co se dozvěděl o podání žádosti o rozvod.

Rodina prý na muže podala trestní oznámení za stalking a obtěžování. O tom, že má zbraň, se dozvěděla až od policie. V onen osudný den se manželé měli sejít na veřejném místě, aby probrali detaily rozvodu a došli k dohodě, aby se celá záležitost co nejméně dotkla dětí.

