„Mimo jiné zjistili, že muž měl do kostela přijít opakovaně a došlo tak celkem ke třem krádežím. Vzniklá škoda dosahuje 749 korun,“ sdělila policejní mluvčí Lucie Konečná.

Kostel v Deštném v Orlických horách navštěvoval a často. Nebylo by na tom nic divného. Jenže netáhla ho se víra v Boha, ale vidina snadno získaných peněz, které vybíral ze zdejší kasičky, kam věřící vkládali své příspěvky. Chodil sem jako do bankomatu. Policisté nyní šestatřicetiletého zloděje dopadli.

