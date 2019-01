Potštejn - Pyrotechnici za asistence policie a hasičů trhavinu na odlehlém místě bezpečně zneškodnili. Případ má nyní v rukách policie.

Nález podezřelého předmětu v Potštejně. Pyrotechnická služba trhavinu zneškodnila. | Foto: Policie ČR

Pondělní ráno v Potštejně na Rychnovsku nemělo daleko k akčnímu filmu. Kvůli průmyslové výbušnině nalezené v kanceláři místního hotelu Slávie policisté museli evakuovat ubytované hosty a dočasně zastavit dopravu v okolí hotelu.

Práce pro policejního pyrotechnika

„Krátce po půl deváté ráno přijal operační důstojník oznámení o nálezu podezřelého předmětu v jednom objektu v Potštejně,“ uvedla k události tisková mluvčí rychnovských policistů Alena Kacálková. Nakonec se ukázalo, že se jedná o průmyslovou výbušninu. Na místo byl proto povolán pyrotechnik. Mezitím policisté uzavřeli okolí hotelu a několik lidí, především hostů, evakuovali. „Pyrotechnická služba s technikou po příjezdu a prozkoumání nálezu podezřelý předmět naložila do speciálního vozidla. Pyrotechnici pak za asistence policie a hasičů nalezenou průmyslovou trhavinu na odlehlém bezpečném místě zneškodnili,“ dodala policejní mluvčí.

Celá akce, která trvala až do půl druhé odpoledne, se naštěstí obešla bez zraněni či škodách na majetku. Jak se do kanceláře bomba dostala, je předmětem vyšetřování. „Zjišťujeme, zda tam trhavinu někdo zapomněl, zda šlo o nedbalost nebo jestli ji tam dal někdo úmyslně,“ dodala mluvčí.

Majitel hotelu: Bez komentáře

O tom, kdo mohl výbušninu do jeho hotelu instalovat, nechtěl majitel Milan Hostinský spekulovat. „Teď vám k tomu opravdu nic neřeknu. Vyšetřuje to policie. To je vše, co vám k tomu můžu říct,“ nechal se slyšet.