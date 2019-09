Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) ve čtvrtek oficiálně potvrdila informaci, kterou média získala už během středy: otcem dítěte Petry Janákové, které v prosinci loňského roku zplodila ve vazební věznici v Hradci Králové, je jiný vězeň, nikoliv některý z dozorců, jak Janáková tvrdila.

„Detailním prověřováním a následným porovnáním vzorků DNA dítěte a námi vytipovaného otce jsme došli k závěru, že biologickým otcem dítěte není nikdo z příslušníků Vězeňské služby ČR,“ napsala mimo jiné mluvčí GIBS Ivana Nguyenová. Křivé obvinění tří dozorců, které Janáková v souvislosti se svým těhotenstvím nařkla ze znásilnění, zřejmě zůstane bez trestu. „Předpokládám, že státní zástupce by takový návrh odložil, takže by se případ ani nedostal k soudu,“ řekl Deníku právník, který si přál zůstat v anonymitě. „Pokud byla Janáková odsouzena k třicetiletému vězení, každý další trest by takzvaně nebyl účelný.“

Osudem dítěte, které Janáková porodila na konci srpna a které pro ni, odsouzenou chladnokrevnou vražedkyni (společně se svým bývalým manželem před dvěma lety střelou zezadu do hlavy na Jičínsku popravila kvůli penězům sběratele mincí, a další vraždy plánovala) znamenalo automatickou propustku z vězení na patnáct měsíců, se však soudy zabývat budou. Janáková se totiž příští rok v září musí vrátit do vězení, ve kterém stráví dalších 28 let. A protože je, laicky řečeno, těžký zločinec, nemůže se svým dítětem pobývat ve věznici pro matky s dětmi ve Světlé nad Sázavou. Případ tak podle citovaného právníka bude řešit opatrovnický soud, který dítě svěří někomu z nejbližší rodiny, případně je umístí do ústavu. Bezprecedentní případ Petry Janákové inspiroval poslance k vypracování novely zákona, podle kterého je těhotenství automatickou propustkou na svobodu.