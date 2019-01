Hradec Králové - Seriál s krimipříběhy z minulosti se na stránkách Deníku objevuje pravidelně každý týden. Výjimkou není ani ten nynější, kdy si můžete přečíst úvod do dalšího policejního případu.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK

Když se pan Pavel tehdy navečer vracel domů od drůbeže, kterou chodil krmit, všiml si na cestě nedaleko od bytovek rozházeného písku.

V domnění, že si zde hrály děti, došel pro koště a začal písek zametat. Při odstraňování vrstvy drobných kamínků však náhle zpozorněl. Přímo u nohou rozeznal v šeru táhlou krvavou kaluž.

V tu chvíli jej napadlo, že v těchto místech zřejmě zahynulo nějaké zvíře a nevěnoval tomu větší pozornost. Večer v místní restauraci se o podivném nálezu ale přesto zmínil kamarádům.

Překvapením pro všechny pak bylo zjištění, že kaluž krve objevil také před svou zahrádkou i pan Petr. Na tom by snad nebylo ještě nic tak divného. Když se ale do debaty vložil další muž od stolu a sdělil přítomným, že ten den nenastoupil do práce na ranní směnu jejich kamarád Fanda a nikdo neví proč, přepadl všechny nepříjemný pocit. Vždyť ještě včera tady s nimi oslavoval své šestačtyřicáté narozeniny a byl v pořádku.

Shoda těchto podivných okolností přiměla kamarády jednat. Poté, co zjistili, že František nebyl od včerejška doma, jejich obavy zesílily. Ještě téže noci změnilo záhadné zmizení tohoto muže dosud klidnou vesničku v místo velké tragédie…

Na policejní operační středisko v Ústí nad Orlicí bylo v dubnu 1993 krátce před půlnocí oznámeno, že v zalesněné strži nedaleko malé obce, nacházející se u hranic s Polskou republikou, leží mrtvé tělo muže. (dokončení příště)

Lenka Burýšková