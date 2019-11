Řidič sportovního vozu Ford Mustang byl obviněn z usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví. Kriminalisté se opírají o znalecké posudky, které prokázaly, že jedinou příčinou nehody byl způsob jízdy řidiče sportovního mustangu. Ten se řítil po silnici mezi Špindlerovým Mlýnem a Vrchlabím ve vysoké rychlosti.

"Podle zjištění znalce z oboru silniční doprava bylo prokázáno, že rychlost vozu Ford Mustang výrazně přesahovala nejvyšší povolený limit," uvedla policejní mluvčí Eva Prachařová. "Jedinou a výhradní příčinou vzniku dopravní nehody byl způsob jízdy řidiče automobilu Ford Mustang, který v důsledku vysoké rychlosti vyjel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozem Škoda Rapid," potvrdila Prachařová.

Podle znalce byla obě vozidla v době před dopravní nehodou v dobrém technickém stavu a nebyla zjištěna žádná závada, která by mohla mít vliv na vznik dopravní nehody.

Třicetiletý řidič, který nehodu způsobil, se účastnil setkání majitelů vozidel značky Mustang v Krkonoších. K nehodě došlo při neorganizované individuální jízdě tohoto vozidla mimo program setkání. Vůz měl půjčený z pardubické společnosti Ford Auto In.

"Vozidlo je ve vlastnictví naší společnosti a bylo jeho řidiči zapůjčeno na víkend k soukromým účelům. Je nám líto, že k nehodě došlo, a soucítíme se všemi poškozenými," uvedl v prohlášení Jan Myslivec, výkonný ředitel Auto In.

"My jsme nezávodili, nedocházelo tam k předjíždění. Byli jsme za sebou, vezl jsem syna řidiče toho červeného vozu," citovala TV Nova řidiče, který nehodu způsobil. "Ta věc se neměla stát. Příbuzným bych chtěl vzkázat upřímnou soustrast. Mrzí mě to, chtěl bych být té rodině co nejvíc nápomocen. Protože je to neodpustitelné," vyjádřil se.