Hradec Králové – Tresty odnětí svobody na pět až dvanáct let hrozí jednadvacetiletému Pavlu Bouzkovi a o rok starší Markétě Richterové z Chocně, kteří v pondělí 14. prosince u krajského soudu byli obžalováni ze spáchání loupeže. Bouzek se navíc dopustil trestného činu znásilnění nezletilé dívky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Podle státního zástupce Milana Vacka obžalovaná dvojice 27. ledna letošního roku po půlnoci vylákala z choceňského baru Murphys ven 54letého bezdomovce, který měl údajně Bouzkovi dlužit peníze. „Poblíž baru Bouzek přitiskl poškozeného ke zdi domu a několikrát ho udeřil pěstí do obličeje. Poté ho srazil na zem a kopal do něho. Obžalovaná Richterová udeřila ležícího poškozeného do obličeje,“ uvedl Vacek.

Pak obžalovaní stejným způsobem bezdomovce napadli v parku poblíž Masarykovy ulice. Společně ho bili a kopali do něj. „Nechali ho až poté, co jim sdělil, že trpí srdeční chorobou. Odtáhli ho pod stromy parku, kde mu podali lék, který měl poškozený u sebe. Bouzek mu prohledal kapsy a odcizil mu osmdesát korun. Potom přivolali lékařskou pomoc, přičemž Bouzek poškozeného pod pohrůžkou dalšího násilí nutil, aby jako útočníka uvedl smyšlenou osobu,“ řekl státní zástupce. Podle soudních znalců dvojice způsobila bezdomovci těžká zranění, která bezprostředně ohrožovala jeho život.

Bouzek se dalšího trestného činu dopustil sám 1. července letošního roku rovněž v Chocni. „Poblíž chatové oblasti Třešňovka pod pohrůžkou usmrcení odvedl nezletilou dívku na odlehlé místo u lesa, zalepil jí páskou ústa a vykonal na ní, proti její vůli, soulož,“ popsal skutek státní zástupce.

K násilnému jednání, jehož obětí se stal bezdomovec, se oba obžalovaní doznali. "Napadl jsem bezdomovce, protože mi dlužil peníze, asi dvě stě korun,“ tvrdil nezaměstnaný Bouzek s tím, že sám měl u úvěrových společností dluh ve výši až sedmdesát tisíc korun. „Byl jsem naštvaný, když mi bezdomovec řekl, že nemá žádné peníze. To mě vytočilo . Vyvedl jsem ho z herny a začal jsem do něho bušit,“ dodal.

Na napadení bezdomovce se podílela i Richterová, s níž se Bouzek znal z odborného učiliště. U soudu oba svého jednání litovali.

Ke znásilnění dvanáctileté dívky Bouzek uvedl, že ho k tomuto jednání dohnal jeho otčím. „Zakázal mi chodit domů. Urážel mě. Když jsme mluvili o práci, tvrdil, že nikde stejně nevydržím. Kvůli neustálým sporům a výčitkám otčíma jsem se rozhodl, že provedu něco, abych se dostal do vězení, aby mu to udělalo radost,“ vypověděl obžalovaný s tím, že dokonce uvažoval o sebevraždě.

Jako oběť znásilnění si Bouzek vybral nezletilou dívku. „Myslel jsem, že má šestnáct let. Líbila se mi,“ přiznal.

Rozsudek nad Bouzkem a Richterovou krajský soud pravděpodobně vynese v úterý 15. prosince.