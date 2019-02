Hradec Králové - Nové mírnější tresty uložil tento týden krajský soud třem mužům, kteří byli obžalováni z rozsáhlé série krádeží osobních automobilů.

Již v červnu loňského roku stejný senát poslal Dušana Dědiče, kterému bylo kladeno za vinu i nedovolené ozbrojování, do vězení s ostrahou na devět let. Josef Dousek obdržel pětiletý trest a Davidu Melicharovi, proti němuž bylo hlavní líčení vedeno jako proti uprchlému, soud vyměřil sedm let.



Odvolací vrchní soud však v prosinci loňského roku rozsudek hradeckého krajského soudu zrušil a vrátil případ do Hradce k novému projednání. „Vina obžalovaných nebyla dostatečně prokázána,“ uvedl vrchní soud. Ten také poukázal na některé rozpory ve výpovědích Douska, které byly rozhodující pro loňské rozhodnutí krajského soudu.



Podle verdiktu hradeckého soudu z 27. června 2008 se muži od prosince 2003 do října 2004 na různých místech ČR násilím vloupali do zaparkovaných osobních automobilů, především české výroby. Ty poté ukradli i s věcmi, které se v nich nacházely.



Podle obžaloby pachatelé ukradli celkem 82 automobilů, v dalších devíti případech k dokonání činu nedošlo. Ukradená vozidla Dědič prodával, nebo je předával dosud neznámým osobám. Část zisku rozděloval mezi své komplice. Skupina svým jednáním způsobila majitelům aut škodu za téměř 31,5 milionu korun. Přitom s vozidly odcizila i předměty za zhruba 157 tisíc korun.



Dědič si při krádeži jednoho auta odnesl i samonabíjecí pistoli. Proto navíc čelil i obžalobě z trestného činu nedovoleného ozbrojování.

Nového hlavního líčení se letos zúčastnili zpočátku jen Dědič a Dousek, tento týden se svolením senátu usedl na lavici obžalovaných pouze Dousek. Proti Melicharovi byl proces opět veden jako proti uprchlému.



U královéhradeckého krajského soudu tento týden vypovídali i kriminalisté, kteří případ rozsáhlých krádeží aut vyšetřovali. Vedoucí týmu Zdeněk Ondráček potvrdil, že trestnou činnost obžalovaných se policistům podařilo objasnit díky Douskovi, který s nimi spolupracovat. „S jeho pomocí jsme obvinění rozšířili z původních zhruba padesáti případů o dalších asi třicet pět,“ řekl kriminalista. Dodal, že podle Douska obžalovaní měli říkat, že odcizená vozidla dávali do salámu. „To znamená, že auta rozebírali a části šly na náhradní díly“.

Krajský soud v novém hlavním líčení tresty obžalovaným oproti loňskému rozsudku zmírnil. U některých skutků byli zproštěni obžaloby pro nedostatek důkazů.



Dušanu Dědičovi soud zmírnil trest o dva roky na sedm let, Josefu Douskovi z pěti na tři a půl roku. Nezvěstný David Melichar dostal souhrnný trest v délce pěti a půl roku, což je o rok a půl méně.

Rozsudek není pravomocný, obhájci všech tří obžalovaných i státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.