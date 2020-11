Jen něco přes měsíc se těšil osmnáctiletý mladík z řidičského oprávnění, které získal v polovině září. Asi si ho moc nevážil. Už o něj přišel. Policie ho načapala notně opilého za volantem vozu chvíli před půlnocí 26. října na náměstí Palackého v Kostelci nad Orlicí, naboural tu.

Měsíc za volantem: 2,5 promile alkoholu v dechu a dvě nehody. | Foto: Policie ČR

"V důsledku opilosti osmnáctiletý řidič vozidla značky Opel při parkování narazil do zaparkovaného vozidla značky BMW. Při ohledání vozu policisté nalezli poškození, které neodpovídalo pouze střetu s BMW. Shlédli městský kamerový záznam a zjistili, že opel při projíždění kruhové křižovatky na silnici I. třídy nezvládl řízení, vyjel na travnatou plochu, kde narazil do sloupu veřejného osvětlení. Následně sjel zpět na komunikaci, najel na středový ostrůvek, kde porazil svislou dopravní značku. Ani to ho nezastavilo a v jízdě pokračoval do centra," popsala divokou noční jízdu opilého mladíka policejní mluvčí Iva Kormošová.