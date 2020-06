Stavoka dostala pokutu 200 tisíc. Pozemky nebyly určeny k nakládání s odpady

Společnost Stavoka Kosice, a.s. porušila zákon o odpadech. Nakládala s odpady v zařízeních, ve kterých je to zakázáno nebo není povoleno a předala odpad osobě, která není k jeho převzetí podle zákona oprávněna. Inspektoři České inspekce životního prostředí z Hradce Králové jí za to uložili pokutu 200 tisíc korun.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petr Šilar