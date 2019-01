Rychnovsko – Parta mladíků nezahálela na počátku nového tisíciletí. V 17 letech začal hezoun Pepa z Rychnovska krádežemi a do svých 23 let jich měl na kontě již 44, převážně vykradených chat.

Ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

V roce 2000 dostal tři roky natvrdo, ale už v listopadu 2001 byl propuštěn za dobré chování. Jeho starší bratr byl ještě lepší kvítko, v té době si odpykával trest. „No, odpykával, po jedné z vycházek se už do věznice nevrátil a skrýval se,“ přibližuje partu mladíků rychnovský vrchní komisař Luboš Bartoš.



Podobným kumpánem byl i Pavel z Týnišťska. Jako o rok mladší než Pepa měl na kontě „jen“ 31 krádeží. Dostal 1,5 roku a byl podmínečně propuštěn. Benjamínek Michal z Náchodska měl za sebou zatím jen dvě krádeže.



Na začátku prosince 2001 někdo opakovaně vyloupil prodejny v regionu, mizely především mobilní telefony. Policisté věděli, že případy spolu souvisejí, mezi vytipovanými pachateli se objevili Pepa s Pavlem. „Bylo nám jasné, že jsme na správné stopě, zbývala úmorná práce získávání důkazů,“ podotkl Bartoš.



Po posledním vloupání se policistům podařilo získat další důkazy proti partě. Navíc zjistili, že se Pepa chystá vycestovat do Anglie za svým bratrem, který se tam skrýval pod cizí identitou – když se předtím nevrátil z vycházky do věznice. Policisté museli zjistit, kdy chce Pepa odletět, přitom neznali cílové letiště, krycí identitu ani současný popis jeho bratra. „Museli jsme předem informovat anglickou policii prostřednictvím české pobočky Interpolu a domluvit společný postup,“ vzpomíná Bartoš.



Rychnovští kriminalisté v předstihu odjeli do Prahy, kde s pomocí cizinecké policie zjistili, kdy a kam Pepa poletí. Aby se Pepovi nepodařilo bratra v Anglii varovat, rozhodli se, že ho zadrží těsně před vstupem do letadla, kdy už cestující musejí mít vypnuté mobily. Pepa byl zadržením tak šokován, že se kriminalistům „vyzpovídal“ ještě cestou z Prahy do Rychnova. Tam zatím policisté zadrželi i další členy party, Pavla s Michalem. I oni byli ze zatčení kumpána tak šokovaní, že všechno přiznali. „Když jsme posílali informace kolegům do Anglie, že komplic by měl být zadržen na letišti v Birminghamu, asi po hodině se nás ptali, jestli tušíme, jak velké letiště tam je. Ale podařilo se to. Ráno po zatčení tady u nás přišla zpráva z Interpolu, že v Anglii byl zadržen i Pepův bratr,“ vypráví kriminalista Luboš Bartoš.



Soud poslal Pepu na necelé tři roky, Pavla na 2,5 roku do vězení, kde si měli odkroutit i zbytky předchozích trestů. Michal dostal veřejně prospěšné práce. Pepův bratr seděl v Anglii a zkoušel všechno možné, aby nebyl vydán zpět do České republiky. „Tvrdil že byl od nás unesen, žádal o politický azyl a podobně,“ dodává kriminalista Bartoš. Do českého vězení se tento komplic dostal až po roce.



Ani po propuštění z vězení však Pepa s Pavlem s nápravou nespěchali. Už v roce 2005 měl Pepa na kontě další vloupačky do prodejen a k tomu loupežné přepadení prodavačky, kterou ohrožoval nožem. Pavel dvakrát přepadl poštu se střelnou zbraní.

(zen)