Hradec Králové – „Ještě když jsem byl na škole a v novinách jsem si četl případy, kdy lidé naletěli podvodníkovi, smál jsem se jim a říkal jsem si, co je to za blbce. Teď už se nesměju,“ řekl před soudní síní Michal R., který se měl stát jednou z obětí nedávno usvědčeného podvodníka, šestadvacetiletého podnikatele M.P..

Právě s M.P. teď pokračuje hlavní líčení u hradeckého krajského soudu, který podnikatele viní z vydírání.

Případ odstartovala exekuce na dům

A co se vlastně mělo stát? Podle spisového materiálu se M.P. jako realitní agent dopustil několika případů vydírání a zastrašování pěti osob. „Na začátku června roku 2008 na Orlickoústecku sdělil Michalovi R., že na něho byla vypsána exekuce za nezaplacení dlužné částky ve výši dvaceti čtyř tisíc korun za odběr elektrické energie. Následující den mu nepravdivě oznámil, že je na něho vypsána exekuce za nezaplacení blíže nespecifikovaného dluhu ve výši 250 tisíc korun a že obě uvedené finanční částky za něho zaplatil, a požadoval po něm peníze v hotovosti nebo podepsání směnek na částku 250 000 korun,“ stojí v obžalobě.



„M.P. mi doporučil můj kamarád. V té době jsem si chtěl otevřít kavárnu. Tu jsem chtěl financovat z prodeje chalupy. Tehdy jsem se s M.P. setkal poprvé,“ řekl Hradeckému deníku Michal R. Mladý podnikatel ho prý na první pohled uchvátil. „Začal mi chalupu chválit, ale nakonec z prodeje přes realitní kancelář sešlo. Dlouho jsme se pak neviděli. Na následující schůzky ale do konce života nezapomenu,“ popsal Michal R. Další setkání prý totiž už nebylo v žádném přátelském duchu. „Přišel za mnou a řekl mi, že ví o mé exekuci na dům a že vše zatáhne. Ze začátku sice ve mně vzbudil důvěru, ale to se za pár dní změnilo,“ dodal muž. Za pár dní se prý M.P. vrátil s výhrůžkami, že chce po muži další peníze, jinak ho odveze do lesa, zastřelí ho a zahrabe. „Tehdy jsem si uvědomil, že tu exekuci, která byla asi 24 tisíc korun, zaplatil jen proto, aby se dům zbavil nálepky exekutorů a M.P. mohl začít se svými mafiánskými praktikami, kdy po mně vyžadoval kupní smlouvu na dům a pak i podepsání směnek,“ řekl Michal R., který prý nakonec kupní smlouvu a směnky podepsal, ale M.P. to nebylo moc platné. „Naštěstí ten barák nebyl napsaný jenom na mě, ale i na mou sestru a matku. Sestra poté podala trestní oznámení, že jsem jí nepřizval k podpisu smlouvy a barák prodal. Ten soud jsme nakonec vyhráli a M.P. nezískal nic. Přesto jsem mu měl dál dlužit přes půl milionu korun,“ dodal podvedený muž. Toho dílčí úspěch s ukrajinským podnikatelem nabudil k další činnosti. „Začal jsem hledat další podvedené lidi. Ze začátku jsem neměl štěstí, ale nakonec se karta obrátila a našel jsem pár lidí, které M.P. praktiky připravily o střechu nad hlavou. Pak se do toho vložila kriminálka a celý případ šel k soudu,“ dodal Michal R. Ten po opětovném setkání popsal obžalovaného jako hezouna s černou duší. „Je to prostě vlk v rouše beránčím,“ řekl muž. M.P. teď hrozí až dvanáctiletý trest.