Jiří Wonka se u soudu domáhal rozhodnutí, že jeho bratr byl nezákonně uvězněný na tři týdny. Do vazby nastoupil 5. dubna 1988 kvůli údajnému porušení takzvaného ochranného dohledu a 20. dubna byl Okresním soudem v Trutnově nepravomocně odsouzen k pěti měsícům vězení. Do vězení se tehdy dostal počtvrté. „Předchozí případy se týkaly slovních útoků na veřejného činitele, pomluvy příslušníka Veřejné bezpečnosti a podobně,“ vysvětlil Jiří Wonka.

Pavel Wonka se tenkrát proti rozhodnutí odvolal. Výsledku se ale nedočkal, protože šest dní po rozsudku zemřel ve věku 35 let ve věznici v Hradci Králové. Celé řízení pak odvolací Krajský soud v Hradci Králové zastavil.

Jeho bratr Jiří má nárok na odškodnění od státu jako pozůstalý. Patrně ho však nebude uplatňovat. „Dělá to 83 korun za den, za 20 dní to je v součtu nějakých šestnáct stovek. V porovnání s náklady, vložených do soudních řízení, to je marginální částka,“ poznamenal Jiří Wonka.

Jiří Wonka podal návrh na soudní rehabilitaci letos v lednu nejprve k Okresnímu soudu v Trutnově. Všichni trutnovští soudci, kteří podle rozvrhu práce připadali v úvahu, se ale z případu vyloučili. Krajský soud v Hradci Králové tak přidělil případ náchodskému soudu.

U soudu chce Jiří Wonka ještě dořešit jeden zbývající případ z roku 1981. „Bratra odsoudili, že násilím vnikl do bytu své tchyně, ale tchyně byla přitom šest let odstěhovaná. Soudní řízení bylo tehdy v Trutnově zastaveno pro neúčelnost dva měsíce před smrtí bratra. Musí se proto rozhodnout,“ chce obnovit soudní řízení a prokázat, že bratr byl i v tomto případě nevinný.

Pohřbu Pavla Wonky 6. května 1988 v jeho rodném Vrchlabí se zúčastnily dva tisíce lidí. Byli mezi nimi signatáři a mluvčí Charty 77, členové Jazzové sekce, Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, zástupci osmi velvyslanectví (Austrálie, Velké Británie, Francie, Itálie, Kanady, Německa, Holandska a USA). Pohřeb natáčel štáb německé veřejnoprávní televize ARD.

Pavel Wonka byl zvolen v roce 2006 v anketě měsíčníku „Pulsující Vrchlabí“ za Největšího Vrchlabáka. V roce 2010 obdržel od organizace Člověk v tísni Cenu příběhů bezpráví. V roce 2011 mu město Hradec Králové udělilo čestné občanství. V roce 2013 ho prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy. V roce 2018 získal osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu.

Na počest Pavla Wonky byly pojmenovány most v Pardubicích a ulice v Hradci Králové, Žďáru nad Sázavou, České Skalici, České Lípě a pražských Stodůlkách.

Otázku, zda byl Pavel Wonka v dubnu 1988 vzat do vazby a odsouzen oprávněně, či neoprávněně, právně vyřešil až středeční náchodský soud.