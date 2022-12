„Zatím posledním poškozeným je 50letý muž, který uvěřil neznámému volajícímu vydávajícího se za bankovního úředníka, že má napaden účet,“ popisuje případ mluvčí královéhradeckých policistů Iva Kormošová. Muž měl své údajně ohrožené úspory ochránit podle rady podvodníka tím, že je uloží na bitcoinmat. Ten ale naštěstí nefungoval.

„Následně si muž i všiml varování před podvodníky a zavolal na linku 158. Svých 230 tisíc si tak uchránil a mohl si je vložit zpět na svůj účet, který byl samozřejmě v pořádku.

V tomto týdnu policisté v hradeckém kraji zaregistrovali bohužel i dokončené podvody. „Dvě ženy kvůli přijetí platby za prodávané zboží zadaly do zaslaného odkazu údaje z platební karty a poté se i přihlásily do svého internetového bankovnictví. Další dvě ženy se zase do internetového bankovnictví přihlásily přes falešnou doménu své banky,“ popisuje mechanizmus podvodů Iva Kormošová. Celkem tak čtyři ženy přišly o víc než 100 tisíc korun.