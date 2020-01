Několik desítek policistů se minulý víkend zúčastnilo kontrolní akce v největším hudebním klubu v Královéhradeckém kraji. Společně s celníky a hasiči se policisté zaměřili zejména na páchání drogových deliktů. Na problémy s drogami v klubu Denoche a jeho blízkém okolí upozornil Deník jen pár dní předtím.

Mezi hradeckou mládeží je tamní distribuce drog veřejným tajemstvím už dlouho, v posledních týdnech pak problém potvrdili i policisté, soud nebo nezisková organizace, která v klubu působí.

Vstup od 15 let

Že se v nočních tanečních klubech sem tam objeví rekreační drogy, není zas tak překvapivá zpráva. Hradecký případ je přesto alarmující. Jde totiž o jediný klub ve městě, kam mají přístup mladiství už od patnácti let. A mnozí z nich se tam k drogám až příliš snadno dostávají.

Téma proto zaujalo nejen mnohé rodiče, ale i některé hradecké zastupitele. Minulý týden proto rezonovalo i na jednání rady města. "Požádám o to, zda by město nemohlo vyvinout větší tlak na policii," napsal už předem radní za hnutí ANO Pavel Marek. A podle svých pozdějších slov tak opravdu udělal. "Zároveň mě ředitel městské policie, který byl na radě jako host, ubezpečil, že i oni o problému vědí a v součinnosti se státní policií ho řeší," řekl Deníku Marek.

Město v každém případě nemá takové možnosti, jaké mělo třeba v souvislosti s hudebním festivalem Hip Hop Kemp. Ten byl totiž na pozemcích města a od radnice získával i dotace. Denoche je naopak klub v soukromých prostorech a o městské peníze nežádá.

Jestli víkendový zásah přímo souvisel s tím, že se o tématu začalo mluvit, policisté nesdělili. "Předmětný klub byl v hledáčku policie co do páchání drogových deliktů i jiného protiprávního jednání v uplynulém roce již několikrát, a to nejen na základě anonymně podaných podnětů, na něž policisté reagovali, ale i z vlastních získaných poznatků. Policisté se však cíleně v souvislosti s touto problematikou zaměřují na všechny lokality v rámci Královéhradeckého kraje, kde dochází nebo existuje předpoklad, že by mohlo docházet k drogovým deliktům," řekla po zásahu mluvčí královéhradeckých policistů Magdaléna Vlčková.

Trestný čin, tři přestupky a pokuty

Policisté během zásahu zkontrolovali asi stovku osob. Hned několik z nich si přitom zadělalo na problémy. Jednu osobu zadrželi policisté pro podezření ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. U dalších třech osob pak odhalili přestupkové jednání neoprávněné přechovávání omamných a psychotropních látek. Na místě policisté udělili i několik finančních sankcí.

Zástupci samotného klubu Denoche slíbili vyjádření pro Hradecký deník v nejbližších dnech. Nezisková organizace Laxus, která na místě pracuje s uživateli návykových látek, však přístup klubu oceňuje. "Jsme rádi, že i v Hradci Králové existují kluby, které rizika spjatá s prostředím noční zábavy nebagatelizují a aktivně se chtějí podílet na jejich minimalizaci. Vedení klubu se s podporou pracovníků našeho terénního programu snaží o zodpovědný přístup k problematice rizik noční zábavy," napsala organizace ve chvíli, kdy spolupráci s Denoche oznámila.