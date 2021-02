Jan Duna a Karel Rafael, kteří na Hradecku a Trutnovsku distribuovali drogy, stráví několik let ve vězení. Marihuanu a pervitin prodávali i dívce, která ještě neměla patnáct let a utíkala z výchovných ústavů.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

O vině a trestu se tentokrát nerozhodovalo u hlavního líčení. Obžalovaní v úterý uzavřeli dohodu se státním zástupcem, kterou pak schválil Krajský soud v Hradci Králové. Jan Duna tak půjde do vězení na pět let a devět měsíců, Karel Rafael, který se kromě distribuce drog dopustil i krádeže, porušování domovní svobody a nebezpečného vyhrožování, stráví ve vězení celkem šest let a čtyři měsíce.