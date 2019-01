Hradec Králové - Čtyřiatřicetiletý Roman Janzák z Nové Paky od úterý čelí u krajského soudu obvinění ze spáchání trestného činu nekalé soutěže.

Ilustrační foto. | Foto: Vít Šimánek

Jak uvedla v obžalobě státní zástupkyně Marie Vitoušková, muž v době od června 2002 do října 2006 pracoval jako technik kalibrační laboratoře ve společnosti MIDKO Lázně Bohdaneč na Pardubicku. Měl v ní přístup ke chráněným informacím a technologickým postupům v oblasti kalibrace měřidel momentů síly, tvořící obchodní tajemství firmy. „V úmyslu předat tyto postupy novému zaměstnavateli, společnosti Atlas Copco Praha, zkopíroval je z pevného disku počítače laboratoře. Dne 1. prosince nastoupil do pracovního poměru s obdobným pracovním zařazením do společnosti Atlas Copco, které předal získané informace. Zneužil tak obchodní tajemství v její prospěch a ohrozil chod společnosti MIDKO,“ uvedla státní zástupkyně.



Janzák včera u soudu doznal, že si kalibrační listiny a postupy okopíroval. „Kalibrační listiny jednotlivých zákazníků jsem studoval, abych je uměl vyplnit,“ hájil se a odmítal obvinění z trestného činu.



Jednatel společnosti MIDKO a autor celého kalibračního systému Tomáš Hitlener tvrdil, že povolení ke kopírování softwaru obžalovaný neměl. To, že nelegálně zkopírovaný systém začala využívat konkurenční firma Atlas Copco, se podle Hitlenera projevilo v ubytku zákazníků a v poklesu tržeb jeho společnosti.



Firma MIDKO se na obžalovaném Janzákovi u soudu domáhá náhrady ušlého zisku ve výši 10,8 milionu korun. Za trestný čin nekalé soutěže mu také hrozí trest.

