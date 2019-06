„Od poloviny května tohoto roku do počátku června se objevil na různých benzinových čerpacích stanicích na Dobrušsku, Rychnovsku, Náchodsku a Hradecku. Tam si natankoval pokaždé několik desítek litrů benzinu a bez placení z provozoven odjel. Majitelům tak způsobil škodu většinou v řádech stokorun,“ uvedla rychnovská policejní mluvčí Alena Kacálková.

V jednom případě si „natankoval“ dokonce mimo benzinku. 26. května v noci dojel s autem do Chábor. Protože v nádrži opět neměl žádný benzin, vydal se po obci vybaven speciálním náčiním hledat auto, ze kterého by si pohon odčerpal. Vyhlédl si osobní auto značky Peugeot 106. Pomocí kleští poškodil přívodní hadici k palivové nádrži a vzniklým otvorem si do připravené plastové nádoby přečerpal přibližně půl litru pohonné látky. Přitom se část benzinu rozlila i mimo nádrž pod vozidlo. Muž při odchodu odhodil směrem k peugeotu nedopalek cigarety, od kterého chytl benzin a posléze shořelo celé auto. Majiteli zde muž způsobil škodu v řádech desetitisíců korun.

V dalším případě, 4. června v noci, kdy se mu na jeho felicii poškodila pneumatika, auto odstavil a dál pokračoval na ukradené babetě.

„Muž se trestné činnosti dopustil i přesto, že mu byl několika trestními příkazy uložen zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do roku 2023. Zároveň byl pro majetkovou trestnou činnost již podmíněně odsouzen. Za obvinění z přečinů krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu nyní hrozí až tříletý nepodmíněný trest,“ dodala policejní mluvčí.